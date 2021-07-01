Мечты о собственном доме сбываются

В Восточном Казахстане продолжается активное строительство жилых домов в рамках региональной программы «Одноэтажный Восток».

На сегодняшний день обеспечение жильём многодетных семей – одна из приоритетных задач. На государственном уровне разрабатываются и исполняются программы по обеспечению недвижимостью, улучшению жилищных условий.

В течение этого года в регионе была активизирована работа по обеспечению жильём многодетных семей и других граждан из социально уязвимых категорий.

Несмотря на ежегодное перевыполнение установленных республикой нормативов, потребность в жилье для восточноказахстанских семей, особенно многодетных, остаётся высокой.

В прошлом году по инициативе акима ВКО Даниала Ахметова в регионе стартовала жилищная программа «Одноэтажный Восток». В 2020-м она показала свою эффективность – в районных центрах области, по сведениям профильного управления, было построено свыше 36 тысяч квадратных метров жилья, предназначенного по большей части для многодетных семей, которые испытывают потребность в улучшении условий проживания. В этом году за счёт частных инвесторов должны построить ещё свыше ста тысяч квадратных метров, это более 660 одноэтажных домов. К новым жилым микрорайонам подводят все инженерные магистрали, создают необходимую инфраструктуру.

В настоящее время темпы строительства значительно увеличены благодаря частным инвесторам, которые возводят жилые дома при поддержке СПК «Ертiс».

Что примечательно, все одноэтажки строятся по типовым проектам, что позволяет значительно сэкономить на проектировании и создать единый архитектурный облик жилых микрорайонов в районных центрах.

Так, например, частный сектор посёлка Комсомольский в городе Семее значительно преобразился – здесь по целевой программе уже возведено 25 индивидуальных домов.

Как рассказал руководитель подрядной организации ТОО «Семей Курылыс Материалдары» Асхат Мейрманов, дома площадью 83 квадратных метра строятся на два хозяина. Для многодетных семей жильё предусмотрено гораздо просторнее – 116 квадратов. У каждого домостроения имеется земельный участок в десять соток.

По словам заместителя руководителя городского отдела архитектуры и градостроительства Нурлыбека Рахимгалиева, всего по программе «Одноэтажный Восток» в Семее запланировано возведение порядка ста индивидуальных домов общей стоимостью свыше одного миллиарда тенге.

Стать обладателем собственного жилья мечтает многодетная семья Сулейменовых из Семея.

– С нетерпением ждём, когда сможем переехать в новый дом, – говорит многодетная мама Анар Сулейменова. – Конечно, такая поддержка государства для нас очень своевременна – дети растут, им нужен простор. Сами мы финансово не смогли бы осилить строительство или приобретение такого дома. Благодаря программе «Одноэтажный Восток» наши мечты сбываются!

Бахыт Сарсембаева, Флора Левина