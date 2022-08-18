Мечтал служить на границе

Служить на границе непросто, ещё сложнее быть начальником пограничного отделения. С этой ответственной задачей изо дня в день успешно справляется офицер Адильхан Шарипхан.

Одним из старейших пограничных отделений в области является «Куйган», созданное в 1928 году. Расположено оно в трёх километрах к юго-востоку от населённого пункта Жаланаш Тарбагатайского района Восточно-Казахстанской области.

Старший лейтенант Адильхан Шарипхан – начальник пограничного отделения «Куйган». Он родился в селе Тасарык Толебийского района Южно-Казахстанской области. Несколько лет назад по долгу службы офицер переехал на Восток страны и теперь здесь вносит свой вклад в охрану священных рубежей нашей Родины.

– Близ моего родного села находится пограничное отделение «Каскасу». В детстве мы часто ходили туда. Меня всегда восхищала военная форма, нравилась дисциплина и сама служба. Став старше, я понял, что хочу стать пограничником, – вспоминает Адильхан.

Детская мечта привела его в Академию Пограничной службы КНБ РК. Там он обучался с 2014 по 2018 годы. Свой трудовой путь молодой офицер начал с должности заместителя начальника пограничного отделения «Хабарасу» при Пограничном управлении по Зайсанскому району.

За заслуги Адильхан Шарипхан удостоен нагрудного знака Пограничной службы. В прошлом году в честь Дня пограничника ему вручили грамоту начальника Департамента КНБ РК по ВКО за вклад в дело охраны государственной границы. Также в этом году его наградили за вклад в укрепление правопорядка.

Как говорят пограничники, каждая территория имеет свои особенности в службе и во многом результативность деятельности по охране границы зависит от квалифицированного руководителя. Коллеги Адильхана Шарипхана отмечают, что он достаточно требователен к личному составу, солдатам и работникам, это помогает им качественно и оперативно выполнять поставленные профессиональные задачи.

Наряду со службой важное место в жизни офицера занимает его семья, с которой он старается проводить всё своё свободное время. Вместе с супругой Назерке Адильхан воспитывает сыновей Сайидхана и Санжара.

Ания Есмухамет

Фото из личного архива А. Шарипхана

Зайсанский район