Мечеть откроет свои двери 

Строительство новой мечети имени Абая в Семее завершится до конца осени.

Согласно проекту мечеть рассчитана на 3 000 человек. Высота минарета составит 37 метров, а украшать его будет большой стеклянный купол. Внутри здания располагаются просторные помещения для проведения религиозных обрядов и катымхана. К мечети будут возведены два пешеходных моста и построена парковка на 500 автомобилей.

– Объездная дорога пройдет вокруг мечети. В перспективе здесь возведут ещё и медресе, – рассказал начальник участка строительства мечети Нурлан Жунусов. – На данный момент работы завершены на 85 процентов.

Напомним, что строительство мечети началось ещё в 2008 году, однако по разным причинам так и не было окончено. Завершить долгострой взялась на свои средства одна из местных строительных компаний, принадлежащих семье Тастекеевых, которая и решила дать новой мечети имя великого земляка – Абая. Ранее аким Семея Ермак Салимов подчеркнул, что вся территория у мечети принадлежит городу.

Благоустройством прилегающей территории занимается Туркестанская область. Сдать в эксплуатацию новую мечеть планируется в октябре-ноябре этого года.

Наргиза Омарканова

Семей