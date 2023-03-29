«Материнский блюз» – под контролем

Психолог МРБ района Алтай Лариса Жумагулова помогает молодым мамам справиться с послеродовой депрессией.

Негативные эмоции или перепады настроения после рождения ребёнка, как утверждает статистика, испытывают почти 20 процентов молодых мам. Такое состояние в медицине называют «материнским блюзом». Связано оно с изменением гормонального фона.

Если чувство грусти и расстройства не проходит, может случиться затяжная и тяжёлая депрессия, которая требует клинического, а в некоторых случаях медикаментозного вмешательства.

По словам врача-психолога межрайонной больницы Ларисы Жумагуловой, изменения характеризуются резким снижением уровня гормонов – в основном эстрогена и прогестерона, которые до родов постепенно повышались и резко исчезли после. Обычно через три дня они повышаются до «добеременного» уровня.

По словам специалиста, эмоционально-подавленное состояние женщины может представлять опасность не только для молодой мамы, но и для малыша.

– Любая женщина имеет риск столкнуться с этим. Чтобы исключить развитие послеродовой депрессии, в районе Алтай ещё в родильном доме начинают наблюдать за состоянием молодых матерей, после выписки наблюдение продолжается со стороны патронажных медсестёр педиатрического отделения. Для диагностики заболевания мамам предлагается пройти тест на послеродовую депрессию. Используется Эдинбургская шкала, которая представляет собой набор из десяти вопросов, ответы на которые могут указывать, есть ли у женщины симптомы, характерные для человека с депрессией и тревогой во время беременности и в течение года после рождения ребенка, – рассказывает Лариса Жумагулова.

При высоких показателях этой шкалы информация передаётся психологу, после чего он должен незамедлительно начать терапию.

– Любая психологическая консультация оказывается с согласия самих пациентов – наша работа будет результативной только когда пациентка сама готова к принятию данной помощи, – отмечает специалист.

Симптомами и признаками послеродовой депрессии называют резкие перепады настроения, повышенную плаксивость, трудности в общении с ребёнком, отказ от семьи и друзей, потерю аппетита или употребление намного большего количества пищи, чем обычно, неспособность спать (бессонница) или слишком много сна, сильная раздражительность и гнев, беспокойство и панические атаки, мысли о причинении вреда себе или ребёнку.

Если наблюдаются эти признаки, необходимо срочное медицинское вмешательство. Без лечения послеродовая депрессия может длиться месяцами и даже годами и постепенно усугубляться. Запущенное депрессивное состояние может перерасти в патологическое психическое расстройство.

– Как правило, симптомы так называемого «материнского блюза» развиваются постепенно, в течение трёх месяцев, но начало может быть внезапным, – отмечает врач. – Послеродовая депрессия мешает женщинам заботиться о себе и ребёнке. Пускать депрессию на самотёк нельзя, это чревато последствиями.

Наша собеседница предлагает несколько советов, которые помогут молодым мамам.

– Найдите, с кем можно поговорить – друга, члена семьи или того, кто выслушает вас и поможет, – говорит врач-психолог. – Присоединяйтесь к группе поддержки для молодых родителей или получите квалифицированную психологическую помощь. К примеру, на базе нашей больницы функционирует школа молодой матери и кабинет развития ребёнка, куда также можно обратиться за консультацией. Старайтесь правильно питаться и находите время для физических упражнений. Чаще гуляйте с друзьями или говорите с ними по телефону. Найдите время для ухода за собой и занятий тем, что вам нравится, например, чтением или другими хобби.

Лариса Жумагулова отметила, что ни в коем случае не стоит умалчивать о том, что с вами происходит, не нужно бояться просить помощи у родных и близких, а также, если вы заметили у себя симптомы, перечисленные выше, – не отказываться от помощи психолога.

– Помните, от психологического и физического здоровья матери зависит здоровье и состояние вашего малыша, – подытожила врач-психолог.

Аида Жумекенова

Фото предоставлено УЗ ВКО