Матч за первое место 

«Торпедо» и «Номад» сыграли за лидирующую позицию в турнирной таблице чемпионата страны.

Эти команды расположились на первом и втором местах турнирной таблицы чемпионата Казахстана. По результатам двух встреч их позиции могли поменяться: если бы «кочевники» выиграли обе игры, то вытеснили бы подопечных Олега Болякина.

К счастью, для болельщиков «Торпедо» этого не произошло: в первой игре команда обыграла ближайшего преследователя, переломив ход встречи в заключительном периоде.

В первом периоде «кочевники» владели инициативой. В начале матча (на третьей минуте) отличилась стартовая пятёрка «Номада», открыв счёт. Торпедовцам долго не удавалось наладить комбинационную игру, но во втором периоде хозяева добавили агрессии и движения, сумели перехватить инициативу и сравнять счёт. Игра пошла до первой ошибки, и в третьем периоде сольный проход Валерия Гурина завершился броском на поражение – 2:1 в пользу «Торпедо».

«Номад» усилил нападение, заменив вратаря на полевого игрока, но в итоге Александр Шин поразил пустые ворота – 3:1. Отметим, что в первой игре моменты были у обеих команд, но реализовать их даже при численном преимуществе игроки не смогли.

Однако уже во втором матче «кочевники» доказали, что находятся в топе турнирной таблицы не просто так – «Номад» взял реванш, хоть и с минимальным счётом.

Игра, как и предыдущая, выдалась напряжённой. Исход этого противостояния определила одна ошибка.

Гости снова вышли вперёд в первом периоде, реализовав преимущество в два игрока – Данияр Самат мощным броском отправил шайбу в ворота и открыл счёт. У подопечных Олега Болякина не ладилась игра в большинстве, но отыграться удалось во втором периоде – после точного паса Ивана Кучина на рандеву с вратарем «Номада» вышел Александр Шин, который был точен и сравнял цифры на табло.

Казалось, что заканчивать выяснять отношения команды будут в овертайме, но с этим была не согласна ударная тройка «кочевников»: Батырлан Муратов прорвался вперёд и сделал коварный бросок, а Мадияр Ибрайбеков перед воротами подкорректировал полёт шайбы и добыл победу своей команде.

– Провели два тяжёлых матча. Встречались с лидером чемпионата. «Торпедо» – опытная команда, в которой много ребят, игравших в КХЛ и ВХЛ. В первом матче мы могли бы занести себе в актив первый период. Затем во втором и третьем периодах практически ничего в атаке не создали, не было голевых моментов. Мало бросали и мало атаковали, – отметил в послематчевом интервью главный тренер ХК «Номад» Александр Высоцкий. – Во втором матче сыграли ровно во всех периодах, перебросали соперника. Моментов было намного больше, чем в первом матче, и свои мы реализовали. Игра была равная, до ошибки. Трудовая, командная победа. Все ребята выложились на сто процентов, выполнив игровое задание.

Действительно, если судить по статистике матча, то количество бросков в створ у «Торпедо» практически в два раза меньше, чем у «Номада» – 26 к 41. Но, с другой стороны, больше штрафов: 12 против 10.

– Обе игры получились интересными. «Номад» – хороший соперник, в команде много обученной молодёжи. Мы допустили ошибки, которые будем исправлять. Не получилось забросить в большинстве, хотя на тренировках уделяем этому внимание, – отметил тренер «Торпедо» Евгений Фадеев. – Матчи с «Номадом» сложились напряжённо: в первом повезло нам, во втором удача была на стороне соперника. Мы пропустили контратаку из-за индивидуальных ошибок, и это привело к голу.

«Торпедо» продолжает удерживать первое место в турнирной таблице чемпионата Казахстана. У команды 40 очков (16 проведённых игр, 12 – выиграны в основное время, две – в овертайме, два поражения). «Номад» с 38 очками остаётся на втором месте.

Дамир Омаров

Фото пресс-службы ХК «Торпедо»