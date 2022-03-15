Мастерство и воля к победе

В Усть-Каменогорске прошёл открытый юношеский турнир по дзюдо в честь Григория Бердуса.

Эти соревнования уже стали традиционными и проводятся в честь основателя борьбы самбо и дзюдо в ВКО Григория Бердуса. В качестве почётных гостей в турнире приняли участие его воспитанники, ныне ветераны спорта Восточного Казахстана.

На татами спортивного зала «Центр дзюдо», помимо местных ребят, вышли участники, представляющие Алматы, Павлодар, Алтай, Риддер, Семей, Курчатов, Алакольский район Алматинской области, а также Шемонаихинский, Урджарский, Тарбагатайский, Абайский, Кокпектинский и Уланский районы ВКО. Общее количество участников составило 700 атлетов. Они оспорили первенство в одиннадцати весовых категориях.

Несмотря на свой юный возраст, спортсмены показали мастерство и волю к победе. Но, как известно, победителями становятся только сильнейшие.

Так, спортсмены Усть-Каменогорского клуба «Центр дзюдо» стали чемпионами в трёх весовых категориях, заняв первое общекомандное место. На втором оказалась команда из Алматы, третье место завоевали семейчане.

Ерик Абитов

Фото Гылымбека Сабитова