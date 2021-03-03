У воспитанников детского дома «Үміт» появилась уникальная возможность освоить востребованные профессии в бьюти-сфере.

Все когда-то были детьми и мечтали о самых разных специальностях. Воспитанникам детского дома «Үміт» выпал шанс воплотить мечты в реальность уже сейчас и освоить профессии парикмахера, визажиста, мастера маникюра и педикюра, в стенах детского дома. Это стало возможным благодаря открытию здесь салона красоты. Символично, что его презентация состоялась первого марта – в День благодарности. Для ребят это стало огромным подарком на праздник.

– Это проект общественного фонда «Сәби бақыты» из Нур-Султана, – рассказала заместитель директора по учебной работе детского дома «Үміт» Гульжан Салыкбаева. – В стенах детского дома будут готовить специалистов, которые по окончании обучения получат сертификат и смогут трудоустроиться.

Отметим, что общественный фонд взял на себя обязательства по проведению ремонта помещения под салон, а также приобрёл мебель, оборудование и инструменты, необходимые для работы. Помимо этого планирует оплачивать услуги мастеров, которые будут обучать воспитанников.

Как считают организаторы проекта, так называемая мастерская профессий позволит подготовиться ребятам к взрослой жизни и успешной социализации. Некоторые, возможно, найдут своё призвание. Даже если будущая профессиональная деятельность никак не будет связана со сферой красоты, то навыки пригодятся в повсе-дневной жизни. Ведь все хотят хорошо выглядеть.

– Очень обрадовалась, что у нас будет свой салон красоты, – поделилась 14-летняя воспитанница Кристина Шатух. – Теперь мы сможем сами научиться делать красивые причёски и маникюр. Ведь мы же девочки, и должны быть красивыми и ухоженными.

Татьяна Кравченко

Фото Бахыта Каныбека