Мастерская керамики Жуковых

Михаил и Наталия Жуковы сумели из любимой профессии и призвания построить своё маленькое дело. Они открыли небольшую мастерскую, где юные скульпторы от 4 до 13 лет получают возможность раскрыть фантазию и поучиться основам декоративной керамики и скульптуры.

Открыть свою мастерскую – мечта, которую Жуковы не оставляли многие годы. Чтобы её реализовать, им пришлось немало потрудиться. Сначала в качестве учителей в средней школе. Творческая чета не могла просто так вести уроки, им хотелось организовать для ребят праздник. И в этом помогла работа над созданием собственного кукольного театра. Дети лепили кукол из пластилина, шили на них костюмы, с увлечением мастерили декорации. Сказки писали сами, опираясь на классические сюжеты, в которые вплетались и реалии современной действительности.

Но жёсткие рамки педагогической деятельности мешали развернуться, воплотить в жизнь все свои идеи. Потому в начале 2000-х Наталия и Михаил ушли из школы на «вольные хлеба». Решили стать свободными художниками и этим зарабатывать себе на жизнь.

Стильные декоративные скульптуры, обереги и кулоны Жуковых пользуются большой популярностью на многочисленных ярмарках мастеров в разных городах Казахстана и России.

– Мы не пытаемся подражать кому-либо. Предпочитаем работать в собственном стиле. Это современная скульптура, для создания которой используется глина, добываемая нами у Красного ручья. Но также работаем с полимерной глиной и бумагой, – рассказывает Михаил.

Свои первые «большие» деньги как свободные художники Жуковы заработали в Боровом. В нулевые годы эта курортная зона с удовольствием принимала многочисленных ремесленников и мастеров декоративно-прикладного искусства. Туристы покупали диковинных котов, ангелов, а также глиняные кувшины и вазочки. В первое же лето заработали почти полмиллиона – как раз хватило на покупку машины.

Железный конь в бизнесе скульпторов – верный помощник. На своём «Фольксвагене» Михаил и Наталия объездили многие города Казахстана, направляясь на ярмарки мастеров. А в 2008 году махнули на Черное море.

– Торговать своими поделками мы там не смогли. Помыкались по торговым площадкам, но везде аренда за торговое место огромная, а если договориться о реализации товара, то партнёры хотели забрать половину выручки. Мы уж было совсем отчаялись. Но потом зашли в городскую галерею и предложили свои скульптуры под реализацию. Коробку приняли нехотя. Дескать, много вас тут таких ходит. А потом на следующее утро раскупили все наши скульптуры, – вспоминают Михаил и Наталия.

Кстати, потом они наладили сотрудничество с этой галереей и несколько раз отправляли посылки со своими изделиями. Но от этого сотрудничества пришлось отказаться, уж больно сложной оказалась логистическая схема. Да и керамические фигурки очень хрупкие для таких дальних поездок без сопровождения.

А ещё была удивительная поездка на EXPO-2017 в столицу Казахстана. Пройдя тщательный отбор мастеров Восточно-Казахстанской области, скульпторы создали специальную коллекцию сувенирной продукции, чтобы достойно представить свой край на международной выставке. Надо ли говорить, что домой Наталия приехала, распродав все авторские керамические изделия?

Выручка от продаж на таких ярмарках, да еще кредиты в коммерческих банках и стали первоначальным капиталом, который художники, ставшие предпринимателями, вложили в осуществление своей мечты – открытие детской мастерской декоративной керамики. Нашли арендное помещение в бизнес-центре, купили мебель, материалы для занятий. А кое-какое оборудование сделали собственными руками. Электрический гончарный круг, без которого невозможна работа любого скульптора, работающего с глиной, Михаил собрал сам.

– Наша мастерская не приносит большого дохода. Но творческая студия для детей – это именно то, что мы любим делать. И без чего не видим смысла в своей жизни, – признались супруги Жуковы.

В своё небольшое дело они вкладывают всю душу. Главная цель педагогов – научить детей доверять своей фантазии, раскрыть их творческий потенциал. Наталия разработала авторскую программу обучения детей основам методик обработки глины и других материалов, используемых в малой скульптуре. А Михаил учит ребят бумажной пластике и гончарному делу. Полный курс авторской программы Жуковых длится два года, по окончании которого воспитанники получают диплом. Но главное, за это время дети раскрывают свои таланты, обретают чувство вкуса и понимание прекрасного.

Софья Соболевская

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