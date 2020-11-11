Мастера переговоров 

Альтернативные методы разрешения конфликтов обсудили на онлайн-встрече в Доме дружбы – центре общественного согласия ВКО.

По словам организаторов – представителей общественного объединения «Центр медиации и права «ULAN», исторически сложилось, что люди всегда искали различные способы урегулирования сложных ситуаций. В этом отношении медиация является одним из самых удобных и простых способов решения спора.

Диалоговой площадкой стала платформа ZOOM, на которой участники и представители жюри провели конкурс на знание процедур применения медиации. Участниками игры стали студенты вузов и колледжей областного центра, а членами оценочной группы – медиаторы.

В программу мероприятия входили конкурсы рисунков и спичей, викторина по направлениям медиации, состязание «Медиатор – мастер переговоров». Молодые люди проявили не только знания, но и сплочённость, продемонстрировали умение работать в команде.

По завершении конкурса члены жюри определили призовые места. На третьем месте оказалась команда «Хокаге», на втором – с небольшим отрывом – команда «Еркін сөз». Отличившись креативностью и глубокими знаниями в области медиации, в лидеры выбилась команда «Арыстараманаты».

– Мы рады, что участники встречи смогли пополнить навыки в сфере медиации, – сказала председатель жюри, кандидат юридических наук, профессиональный медиатор Айнур Рамазанова. – Считаю, что все команды справились со своей задачей. Но, как и в любом соревновании, есть свои победители. Приятно видеть, как хорошо студенты разбираются в теме.

Также в онлайн-формате были вручены дипломы, благодарственные письма. Позже участники смогут получить свои сертификаты офлайн.

Ева Ким

Пресс-служба Дома дружбы