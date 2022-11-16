Мастера острословия

Школу молодых акынов открыли на базе ВКУ им. С. Аманжолова.

В торжественном мероприятии по этому поводу приняли участие известный айтыскер Серик Кусанбаев, поклонники литературы и молодые поэты-импровизаторы.

– Для тех, кто владеет искусством слова, школа молодых акынов – это хорошая возможность раскрыть свой талант и потенциал, отточить мастерство, – подчеркнул на встрече ректор университета Мухтар Толеген.

Заниматься в этой школе и развивать свои способности смогут не только студенты, но и школьники Усть-Каменогорска.

– Отрадно, что вуз уделяет особое внимание культуре, искусству и национальным традициям. Руководство и преподаватели охотно поддерживают инициативы, направленные на всестороннюю поддержку талантливой молодёжи, – сказал руководитель творческого сообщества «Школа акынов» Серик Кусанбаев.

Гульжан Естаева

Фото пресс-службы ВКУ им. С. Аманжолова