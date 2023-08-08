Мастер золотые руки

Токаря ТОО «МАШЗАВОД» Александра Лахина называют золотым фондом предприятия. Он единственный здесь изготавливает стальные пуансоны для прессования топливных таблеток на прессе COURTOY для уранового производства УМЗ.

Пуансон – это технологическая оснастка для пресса, с помощью которой прессуются топливные таблетки с заданными технологическими параметрами.

Александр Лахин – выпускник училища № 12 (сейчас Усть-Каменогорский многопрофильный технологический колледж). Это учебное заведение много лет готовит кадры для Ульбинского металлургического завода. После окончания училища Александра призвали в армию. Отслужив два года, он вернулся на родное предприятие в инструментальный цех. Чуть позже на заводе произошли некоторые изменения – объединили инструментальный, механический, девятый цеха и создали ТОО «МАШЗАВОД».

– Я работаю на универсальном станке и станке с ЧПУ (числовое программное управление), – поделился Александр Лахин. – Вообще на «МАШЗАВОДе» более десятка видов станков – фрезерные, координатно-расточные, шлифовальные, электровырезные и другие.

Токарь – профессия, которая включает в себя умение обрабатывать разного вида изделия из металла и других материалов с помощью станков. Это требует особых навыков, сноровки и немалой физической силы. Профессия отличается точностью и ответственностью.

– Александр Лахин в цехе с 1991 года. Это наш «золотой фонд», – отметил начальник инструментально-механического цеха ТОО «МАШЗАВОД» Сергей Новиков. – Токарь высочайшей квалификации, из-под его рук выходят самые сложные детали. На сегодняшний день он единственный, кто изготавливает пуансоны для прессования топливных таблеток для уранового производства. На данный момент заказ – более сотни пуансонов в месяц. Замещающего человека нет, поэтому, когда Александр уходит в отпуск, их производство останавливается. Требования к продукции очень высокие, контроль проходит на микроскопе, и Александр блестяще справляется с этой сверхважной задачей. Ещё одна из серьёзных работ – изготовление детали для гидравлического насоса японского прокатного стана «Кварто 120» для ТП. Также Александр Геннадьевич совместно с технологами составляет программы для станка с ЧПУ.

В свободное время Александр Лахин любит заниматься дачными делами. Раньше был заядлым рыбаком, сейчас предпочитает охоту. Долгие годы Александр Геннадьевич был активным участником заводской спартакиады, играл в футбол в составе команды «МАШЗАВОДа».

Александра Исаева