Мастер волшебного слова

В Усть-Каменогорске прошла научно-практическая конференция и фестиваль поэ-

зии, посвящённые 80-летию со дня рождения Оралхана Бокея.

В научно-практической конференции и поэтическом фестивале «Төр Алтай Оралханын жырлайды» приняли участие почётные гости из разных регионов страны. Среди них – известные писатели, поэты, кинорежиссёры, журналисты, другие представители творческой интеллигенции, а также друзья и почитатели таланта нашего выдающегося земляка.

Те, кто лично знал Оралхана Бокея, делились воспоминаниями о нём, цитировали отрывки из произведений. Акыны читали свои стихи, посвящённые классику казахской литературы. Состоялся показ документального фильма известного кинорежиссёра Сергея Азимова о жизни и творчестве О. Бокея.

Как отметил поэт и публицист Алибек Кантарбаев, в этом году отмечается очередная дата со дня рождения выдающегося современника. Это стало доброй традицией.

В шестидесятые годы прошлого столетия неожиданно зажглась звезда нашего знаменитого земляка. Прожив недолгую, но очень яркую жизнь, Оралхан Бокей также неожиданно ушёл. Молодым, талантливым и энергичным.

– Для многих его смерть так и осталась загадкой, как и вся его незаурядная и полная творческих сил и планов жизнь, – подчеркнул Алибек Кантарбаев. – Он внёс неоценимый вклад в становление казахской журналистики и литературы.

Лауреат Государственной премии РК Улыкбек Есдаулет поделился воспоминаниями о том, как принёс однажды мэтру свои первые стихи. Так он стал для него вдохновителем, наставником, позже и творческим единомышленником.

По его словам, Оралхан Бокей как писатель был известен не только в Казахстане. Его книги переводились на немецкий, словацкий, болгарский, английский, венгерский, арабский, китайский и японский языки.

– Оралхан Бокей – мастер волшебного, в то же время понятного каждому слова, – отметил Улыкбек Есдаулет. – Всё его творчество направлено к размышлениям о добре и зле, о силе и храбрости, о подлинных духовных ценностях и открытых сердцах.

Это настолько народный и понятный всем писатель, что его проза читается как стихи. Каждая строка произведений Оралхана Бокея буквально пропитана любовью к своим истокам. Его родная земля – это удивительный, своеобразный мир на востоке Казахстана. Здесь родина, корни, немеркнущие впечатления его детства.

В рамках фестиваля состоялась церемония возложения цветов к памятнику выдающемуся писателю в Усть-Каменогорске, посещение библиотеки им. Оралхана Бокея.

Ерик Абитов