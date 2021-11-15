В Восточно-Казахстанской области прошёл круглый стол «Малахитовая шкатулка», где обсудили период жизни и работы известного писателя, фольклориста Павла Бажова в Казахстане.

Культурное мероприятие, участие в котором приняли писатели, члены литературного объединения «Звено Алтая», преподаватели-учёные ВКУ имени С. Аманжолова, краеведы, специалисты музейного, архивного и библиотечного дела, читатели, а также гости из Российской Федерации, состоялось в Восточно-Казахстанской областной библиотеке имени А. С. Пушкина в рамках международного проекта «Бажов в Казахстане».

В фойе библиотеки участников круглого стола и гостей встречала литературная композиция «Мастер самоцветных сказов», на которой были представлены произведения Павла Бажова и воспоминания о нём. Выставку гармонично дополнили экспонаты из коллекций русского отдела Восточно-Казахстанского областного архитектурно-этнографического и природно-ландшафтного музея-заповедника. Это позволило на некоторое время вернуться в прошлое и представить, как жил и трудился сказитель, историк, краевед…

Общую картину дополнили участники круглого стола, которые рассказали об интересных моментах из жизни писателя. Как известно, Павел Бажов прожил в Казахстане всего три года, однако за это время он успел сделать немало для нашего края. Фольклорист, публицист, талантливый журналист. Это был человек высоких моральных принципов, интеллигент с тонким и проницательным умом, гениальный автор сказов, которые с детства знакомы каждому. Он обладал величайшим талантом превращать быль в сказку. «Уральские были», «Медной горы хозяйка», «Малахитовая шкатулка», «Каменный цветок», «Серебряное копытце»… Творческое наследие уральского сказителя ценят жители нашей страны от мала до велика и считают его культурным достоянием.

– Многие поколения казахстанцев с удовольствием читают произведения Павла Петровича Бажова, – подчеркнул руководитель отдела культуры и искусств Управления культуры Восточно-Казахстанской области Улан Сагадиев. – За несколько лет жизни и работы в Усть-Каменогорске он сделал немало в области просвещения и культуры. Этот год объявлен Годом детской литературы. Павел Бажов был и остаётся одним из главных детских писателей, чьи произведения транслируют вечные нравственные ценности, прививая любовь к Родине и друг другу.

К слову, в рамках круглого стола презентовали уникальную книгу на русском и казахском языках со сказом Павла Бажова «Серебряное копытце» / «Күміс тұяқ». Иллюстраторами издания стали художники Казахстана и России. Также отметим, что оно дополнено подробными комментариями с разъяснением бытовых реалий, устаревших слов и диалектных выражений. Пожалуй, книга, изданная на двух языках, и исследовательский интерес к жизни и творчеству Павла Бажова, в том числе молодого поколения, являются наглядным доказательством того, что его творчество актуально и по сей день.

Александра Исаева

Фото предоставлено ВК областной библиотекой им. А. С. Пушкина