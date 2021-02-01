Мастер-класс от танкиста 

В одной из школ Аягоза прошёл урок патриотического воспитания с участием одного из лучших военнослужащих ВС РК.

Учащиеся средней школы № 6 города Аягоза встретились с механиком-водителем танка воинской части 10810, старшим сержантом Маратом Тусуповым. На эту встречу его пригласили не случайно. По итогам 2020 года танкист стал лучшим в конкурсе Вооружённых Сил РК «Әскер тарланы».

По информации пресс-службы Аягозского гарнизона ВС РК, встреча была организована с целью патриотического воспитания молодёжи. Ребята узнали, как защищать Родину и достигать больших рубежей в военном деле.

Танкист рассказал, как шёл к своим успехам и достижениям. Были продемонстрированы видеосюжеты об участии старшего сержанта Мурата Тусупова в соревнованиях на международной арене, а также его медали, грамоты, вручённые главами Вооруженных Сил РК и других государств.

– Для меня большая честь присутствовать на этой встрече, – отметил Марат Тусупов. – Задавали много вопросов, у ребят есть настоящий, живой интерес к военной службе, и меня это очень обрадовало.

Школьники в основном интересовались боевой техникой, её устройством и возможностями. Просили гостя рассказать, как проходят международные старты в военном деле. Встреча прошла с соблюдением всех санитарно-эпидемиологических норм.

Марк Касымов

Фото из открытых источников

Аягозский район