Мастер-класс от столичных хирургов

Отохирурги Восточного Казахстана повысили мастерство в проведении операций по восстановлению слуха.

Со специалистами лор-отделения областной больницы передовыми знаниями и опытом поделились ведущие оториноларингологи из столицы в ходе трёхдневного мастер-класса. Врачи региона получили уникальную возможность повысить свой профессиональный уровень, применив на практике новейшие методики оперативного лечения пациентов.

Как сообщила пресс-служба ВКО филиала НАО «Фонд социального медицинского страхования», первые пациенты уже оценили специализированную помощь, оказываемую в рамках ОСМС.

Возможность слышать получила 26-летняя жительница Усть-Каменогорска. Четыре года назад она получила травму барабанной перепонки. Позже у девушки начал страдать слух, появились постоянные головокружения. На днях пациентка воспользовалась специализированной медпомощью в рамках ОСМС, обратившись в областную больницу. В лор-отделении ей сделали компьютерную томографию и аудиограмму. Результаты исследований показали, что ей можно помочь улучшить слух с помощью операции тимпанопластики, другими словами – закрыть дефект барабанной перепонки.

– В ходе мастер-класса была проведена слухоулучшающая операция – антромастоидотомия с тимпанопластикой, – рассказывает и. о. заведующей лор-отделения Танзиля Смыкова. – Это малоинвазивная операция на среднем ухе. Отохирурги вскрыли сосцевидный отросток, из которого удалили патологические ткани и вместо перфорированной барабанной перепонки вставили новую. Уже сразу после установки протеза пациент чувствует улучшение слуха. Раньше у нас очень редко проводились подобные операции, после мастер-класса будем практиковать их чаще.

По словам отохирургов, послеоперационный период у пациентки протекал без осложнений, она была выписана с улучшением слуха и будет находиться под наблюдением врачей.

Специалисты ВК областной больницы отмечают, что потребность в проведении слухоулучшающих операций довольно высокая – на учёте состоит большое количество больных с хроническими отитами, болезнями среднего уха, холестеатомами среднего уха.

– У нас имеется вся необходимая аппаратура и инструментарий, но до сегодняшнего дня не был наработан достаточный опыт для проведения таких операций, – поясняет Танзиля Смыкова. – Благодаря мастер-классу, проведённому нашими коллегами из столицы, мы можем данный вид специализированной медицинской помощи теперь оказывать жителям нашей области на постоянной основе.

Лор-врачи уточнили, что подобную операцию можно проводить не всем, а только при наличии показаний, которые определяет врач-оториноларинголог.

В пресс-службе филиала Фонда напомнили, что для участников обязательного социального медицинского страхования предусмотрено оказание расширенного пакета медицинских услуг, в том числе дорогостоящих, сверх гарантированного бесплатного объёма.

Бахыт Сарсембаева

Фото предоставлено пресс-службой ВКО филиала НАО «ФСМС»