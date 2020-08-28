Мастер-класс на пляже

«Уроки безопасности на пляже» провели для отдыхающих горожан.

В парке «Самал» сотрудники Управления по чрезвычайным ситуациям Усть-Каменогорска и специализированного отряда предложили отдыхающим жителям областного центра примерить на себя роль спасателей. Как позже поделились участники таких практических занятий, в экстренные минуты не просто отключить эмоции и оперативно помочь пострадавшим.

Спасатели в свою очередь подчеркнули, что только строгое соблюдение элементарных правил поведения на водоёмах позволит избежать чрезвычайных происшествий. Купаться стоит только в оборудованных для этих целей местах, поскольку несанкционированные пляжи представляют опасность жизни и здоровью детей. Так, за купальный сезон в водоёмах города утонули четыре человека, двое из них дети до 17 лет. Все трагедии произошли в запрещённых для купания местах.

Кроме того, сотрудники УЧС совместно с полицейскими провели объезд и мониторинг береговой линии. Добавим, профилактическая работа с населением ведётся на протяжении всего купального периода. Злостных нарушителей правил поведения на водоёмах привлекают к ответственности. Так, за купание в необорудованных местах и распитие спиртных напитков привлечены

296 человек.