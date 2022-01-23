Мастер-класс для будущих чемпионов

Призёр Олимпийских игр, рекордсмен мира и Европы, пловец Андрей Сердинов провёл мастер-класс в Усть-Каменогорске.

Занятия проходили с 15 по 20 января в спортивно-плавательном клубе Altay Swimming, сообщается на официальной странице акимата Усть-Каменогорска в Instagram. Юные спортсмены и тренеры с нетерпением ждали этого события, ведь для них это по-настоящему ценный опыт.

Клуб Altay Swimming, пригласивший легенду плавания в областной центр, существует уже два года. За этот короткий промежуток времени ребята добились хороших результатов.

– Наши дети достигли немалых успехов. Есть среди них и чемпионы Казахстана, и рекордсмены, – отметил директор спортивно-плавательного клуба Altay Swimming Дастан Таранов.

По его словам, многолетний опыт Андрея Сердинова – один из богатейших в истории плавательного спорта.

– С 2013 по 2016 год он тренировал национальную сборную Украины по плаванию. В данный момент, открыв свой собственный клуб, продвигает плавание по всему миру, – добавил Дастан Таранов.

Родители и местные тренеры уверены, знакомство с мастерством и авторскими методиками всемирно известного спортсмена заметно улучшит показатели юных пловцов.

– За последнее десятилетие плавание изменилось – скорости выросли, критерии и плотность результатов тоже, – сказал Андрей Сердинов.

Он подчеркнул, что в условиях мировой пандемии, когда бассейны были в определённый период закрыты, спортсмены высокого класса не останавливали свои тренировки. Всё своё внимание они сконцентрировали на физической подготовке и в результате начали бить мировые рекорды.

Гульжан Естаева

Фото из открытых источников