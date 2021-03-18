Массовое отравление произошло в одной из школ ВКО

По сообщению Управления образования ВКО, в Бозанбайской средней школе Уланского района зафиксировано массовое обращение учащихся с жалобами на повышенную температуру тела, рвоту и диарею.

Всего по состоянию на 19 часов 18 марта обратилось 48 детей, из которых 19 направлены в Центр матери и ребенка города Усть-Каменогорска.

Предварительный диагноз – «острая кишечная инфекция» либо «энтеровирусная инфекция». Питание в школьной столовой было организовано индивидуальным предпринимателем-арендатором. Отделом внутренних дел района по данному факту возбуждено уголовное дело по статье 304 части 1 Уголовного кодекса РК. Проводится досудебное расследование, – рассказали в управлении.

В ведомстве отмечают, что школа закрыта на карантин, учащиеся переведены на дистанционное обучение.

По данному факту с утра в школе работают главный педиатр области, эпидемиолог и инфекционист, а также специалисты службы санитарно-эпидемиологического контроля. Проводятся необходимые исследования. За ослабление контроля к строгой дисциплинарной ответственности привлечены руководитель отдела образования района и директор школы, – говорится в сообщении.

Акиматом района и управлением образования создана межведомственная комиссия по изучению причин и обстоятельств отравления детей. Вопрос находится на контроле.