Масштабный проект

В год 155-летия видного общественного и государственного деятеля, лидера Национально-демократической партии «Алаш», учёного и публициста Алихана Букейханова в Семее на одном из домов по проспекту Шакарима появится мурал с его изображением.

Над картиной работает художник из Алматы Александр Романов. Мурал выполнен акриловой краской и в ближайшее время будет покрыт лаком. Стена, которую украсит изображение лидера «Алаш», расположена на теневой стороне, а потому оно прослужит более десяти лет.

– В этом году университету, с которым мы ведём совместную работу по ребрендингу, будет присвоено имя выдающегося лидера Алихана Букейханова. В честь этого руководство вуза решило создать мурал Букейханова на одной из многоэтажек города, – говорит исполнительный директор образовательного центра Erudit Group Максат Жанибек. – Картина будет завершена через несколько дней. Стоимость проекта составила около 3,5 млн тенге. Мы отработали все вопросы с обслуживающей компанией дома, собрали подписи жильцов, поэтому юридически всё обосновано. Также от имени университета установили в подъездах этого дома LED-лампы, теперь занимаемся благоустройством территории.

Торжественное открытие мурала ожидается в конце этой недели.

Флора Левина

Фото автора

Семей