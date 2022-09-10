Актив Восточно-Казахстанского областного филиала партии AMANAT обсудил Послание Президента РК Касым-Жомарта Токаева народу Казахстана «Справедливое государство. Единая нация. Благополучное общество».

Было отмечено, что в Послании Президент обозначил приоритетные направления дальнейшего развития страны. Они являются основой политических реформ, направленных на создание нового справедливого Казахстана, которые будут осуществляться по формуле «Сильный Президент – влиятельный Парламент – подотчётное Правительство».

При обсуждении акцент был сделан на том, что все обозначенные в Послании направления, нацеленные на формирование справедливого и прогрессивного государства, благополучного общества, возлагают на партию особую ответственность и масштабные задачи. В этом контексте партия AMANAT полностью поддерживает все инициативы Главы государства и будет активно участвовать в их реализации.

Сейчас важны реальные результаты и быстрое решение вопросов. В этой связи председатель Восточно-Казахстанского областного филиала партии AMANAT Даниал Ахметов предложил партийцам региона максимально активизироваться.

Наргиз Еркінбекова