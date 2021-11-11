В одном из крупнейших городов Восточного Казахстана – Семее – ожидаются масштабные преобразования. К 2025 году его инфраструктура полностью обновится.

Комплексный план социально-экономического развития города Семея на 2020 – 2025 годы был утверждён по поручению Главы государства Касым-Жомарта Токаева в октябре 2019 года.

Ход его реализации обсудили на специальном совещании, прошедшем под председательством акима области Даниала Ахметова.

В рамках программы запланирована реализация 56 мероприятий по семи направлениям, затрагивающим такие сферы как инфраструктура, благоустройство, жилищное строительство, образование, здравоохранение, спорт, предпринимательство, занятость населения и другие.

В 2020 – 2021 годах для реализации предусмотрен 51 проект. Из уже реализованных можно отметить автоматизированный комплекс по переработке мультикультур (подсолнечник, рапс, соя) с общим объёмом инвестиций 9 млрд тенге в посёлке Восход на базе бывшего завода «Семей су».

В районе 35 квартала введён Радиологический центр областного онкологического диспансера. Это даёт возможность на основе передовых мировых достижений качественно лечить онкобольных не только из нашей области, но и соседних регионов.

В 35 квартале возведена пристройка к консультативно-диагностической поликлинике «ИнВитро+», что позволило создать дополнительные условия для оказания медицинской и социальной реабилитации горожан.

В этом году в микрорайоне Карагайлы начато строительство реабилитационного центра для инвалидов на 150 койко-мест с объёмом финансирования 5,4 млрд тенге.

В целях ликвидации дефицита ученических мест завершается строительство двух средних общеобразовательных школ: в посёлке Восточный на 1200 мест и в посёлке Степной на 300 мест.

Произведена замена дорожного полотна протяжённостью 2,5 км от улицы Джангильдина до трассы Омск – Майкапчагай. За счёт республиканского бюджета на автодороге республиканского значения Семей – Кайнар проведён средний ремонт (протяжённость 99 км на 3,7 млрд тенге).

В настоящее время ведутся дорожно-ремонтные работы (общая протяжённость 42,3 км). Текущий (ямочный) ремонт проведён на более чем 50 улицах, площадь ремонта составила 19200 квадратных метров. Асфальтировано 28 улиц, грейдеровкой с подсыпкой песчано-гравийной смеси охватили 50 улиц.

До конца года в жилом районе Карагайлы будет построено 3,5 км внутриквартальных дорог.

В связи с застройкой жилого района Карагайлы и, соответственно, увеличением потребности в тепловой энергии, к декабрю будет завершена реконструкция РК-3 (вторая очередь) для увеличения установленной мощности котельной до 70 Гкал/час.

В этом районе строятся 65 многоквартирных жилых домов общей площадью 328 тыс. квадратных метров. Из них в этом году планируется ввести в эксплуатацию 26 жилых домов общей площадью 119,6 тыс. кв. м (1 478 квартир).

В рамках программы «Одноэтажный Восток» ведётся строительство 64 индивидуальных домов общей площадью 11,2 тыс. квадратных метров.

В рамках проекта «Модернизация уличного освещения города Семей» запланировано установить или заменить 7 659 светильников на 136 улицах, установить 687 опор, 2 602 кронштейна, провести 130 километров кабеля самонесущего изолированного провода, установить 196 шкафов управления.

Вместе с тем, принято решение о включении в проект дополнительно 70-ти улиц с установкой двух тысяч светильников производства Everlight, 673 опор, а также монтажом шкафов управления и натяжкой 20 километров СИП-проводов.

По программе «Дорожная карта занятости» ведутся берегоукрепительные работы на острове Бейбитшилик (река Иртыш), Смычка, районах Затон и Мирный протяжённостью 1,7 км.

В целях увеличения охвата населения чистой питьевой водой в сёлах Чекоман и Абралы строятся сети водоснабжения общей протяжённостью 40,3 км, а также проводится реконструкция водопроводных сетей протяжённостью 24 км в посёлке Холодный Ключ.

Даниал Ахметов поручил более детально проработать проекты, переходящие на следующий год. Среди них – установка уличных камер видеофиксации «Сергек», строительство скотомогильника в Приречном, реконструкция четырёх котельных, введение электронного билетирования в общественном транспорте, водоснабжение.

Отдельные проекты и вовсе были сняты с реализации. Например, инвесторы из Ирана отказались от финансирования строительства Агропортала. В связи с этим будут внесены изменения в Постановление Правительства.

– В 2022 году необходимо завершить все проекты, начатые в 2020 – 2021 годах, – подчеркнул Даниал Ахметов. – Все они должны быть профинансированы. Не должно быть не начатых проектов. Комплексный план развития Семея находится на личном контроле Президента Казахстана, поэтому все проекты должны быть завершены или находиться на стадии реализации.

Аким Семея Бакытжан Байахметов доложил о заметном перевыполнении плана по строительству жилья. При плане строительства – 22 дома начато строительство 35-ти.

Глава региона также напомнил о масштабной работе по строительству дорог в Семее, которая намечена на будущий год.

– В этом году проделана хорошая работа, – сказал Даниал Ахметов. – Но расслабляться нельзя. Вы должны предусмотреть строительство ещё пятидесяти правых поворотов в правобережной части города. Суммарно это около 65 километров. То, что в Усть-Каменогорске было сделано за пять лет, вы должны будете реализовать за год.

Бахыт Сарсембаева, Мария Щетинина

Фото из открытых источников

Семей