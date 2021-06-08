Масштабная тренировка

В рамках масштабных трансграничных пожарно-тактических учений пожарные Восточно-Казахстанской области и Алтайского края (РФ) отработали технику тушения лесных пожаров.

Как известно, пожар не имеет границ. Чтобы предотвратить распространение огненной стихии, необходима слаженная работа всех структур. Так, для отработки совместных действий по тушению лесных возгораний на сопредельных территориях Восточно-Казахстанской области и Алтайского края РФ прошли масштабные трансграничные пожарно-тактические учения.

– Такие масштабные тренировки нужны для совершенствования действий при крупных лесных пожарах, – отметил заместитель акима Восточно-Казахстанской области Бакытжан Байахметов.

К слову, местность для тренировки выбрали соответствующую – труднопроходимая, с перепадами высот, песчаной почвой и лесопокрытой зоной. Подчеркнём, продолжительность пожароопасного периода здесь длится 204 дня в году. Перед специалистами двух стран стояла задача – ликвидировать условный пожар на территории Полянского лесничества Морозовского филиала государственного учреждения «Государственный лесной природный резерват «Семей орманы».

Легенда учений была такова: из-за сухого грозового разряда возник низовой пожар с угрозой распространения и перехода в верховой. Ситуацию осложнял порывистый ветер до 12,5 м/с, который способствовал распространению огня в сторону села Ерназар и Степно-Михайловского лесхоза Алтайского края Российской Федерации. Жителей населённых пунктов оперативно эвакуировали, врачи Центра медицины катастроф оказали необходимую помощь пострадавшим.

Слаженная работа всех структур позволила ликвидировать огонь на площади 280 гектаров и предотвратить трагические последствия.

Всего в ликвидации условного пожара участвовали 55 человек и было задействовано 164 единицы техники спасателей Восточно-Казахстанской и Павлодарской областей, авиалесоохраны, специалистов «Семей орманы», «Ертис орманы», Управления природных ресурсов и регулирования природопользования ВКО, войсковой части 68303. Дополнительно был задействован вертолёт МИ-8 с водосливным устройством.

– Наращивание сил и средств шло в соответствии со складывающейся обстановкой и согласно планам привлечения сил и средств, – пояснил начальник Департамента по чрезвычайным ситуациям Восточно-Казахстанской области Ерлан Нурпеисов. – Проведение такой масштабной тренировки позволило личному составу гражданской защиты и спасателям, авиалесоохране, лесникам отточить своё мастерство в тушении лесных и степных пожаров с учётом угрозы населённым пунктам.

Пока в Восточном Казахстане развернулось условное тушение, коллеги из Алтайского края в режиме онлайн из-за пандемии коронавирусной инфекции наблюдали за ходом тушения и координировали свои действия.

– Все условия проведения учений были приближены к реальной ситуации, – сказал начальник 9-го пожарно-спасательного отряда МЧС России по Алтайскому краю Юрий Волков. – Проведение совместных учений в приграничном районе позволяет оценить двустороннюю готовность подразделений служб чрезвычайных ситуаций, лесного хозяйства Казахстана и России к возникновению природных пожаров. Тушение трансграничных пожаров демонстрирует уровень слаженности действий специалистов двух стран. Вопрос пересечения границ государств в случае ЧС согласован, что позволяет оперативно ликвидировать угрозу.

Александра Исаева

Фото предоставлено ДЧС ВКО