Масляные реки, шротные берега

Производители Восточно-Казахстанской области и области Абай успешно освоили четыре направления экспорта подсолнечного масла.

В настоящее время отечественные товаропроизводители нерафинированного масла успешно реализуют свою продукцию в направлении Чёрного и Балтийского морей, а также в страны Центральной Азии и Китай.

Как отметил генеральный директор компании Qazaq Astyq Group в Семее Николай Ушаков, на сегодняшний день почти половина всех предприятий, занимающихся производством растительного масла в Казахстане, сосредоточена на территории ВКО и области Абай. И надо сказать, многие из этих маслозаводов – крупнейшие в республике. Поэтому на востоке Казахстана производство масла составляет 70 процентов и выше от общего объёма по стране. И темпы роста производства на каждом из заводов растут из года в год.

Это говорит о многом. В первую очередь, о высокой конкуренции среди производителей и поставщиков сырья. Так, если в 2021 году прогнозировали урожай подсолнечника на уровне 700-800 тыс. тонн, с полей сняли свыше 1 млн тонн семян подсолнечника. Прогнозы на нынешний урожай уже составляют 1,4 млн тонн. И окончательную точку здесь поставят результаты уборочной кампании, старт которой придётся на середину сентября.

– Сегодня мы закрываем маркетинговый год и уже с 15 сентября ждём поставки из Урджарского района. По итогам 2021-2022 маркетингового года, наш завод переработал 160 тыс. тонн семян подсолнечника. Планируем увеличить объёмы производства в будущем году до 220-240 тыс. тонн, постепенно наращивая мощность до проектной – это от 260 до 300 тыс. тонн семян в год, – отметил Николай Ушаков.

Запас карман не тянет

Вне всякого сомнения, наличие сырья и его регулярные поставки – залог успеха всех перерабатывающих предприятий. В компании Qazaq Astyq Group делают ставку на фьючерные сделки с местными поставщиками сырья – индивидуальными предпринимателями, ТОО и крестьянскими хозяйствами. Так, в феврале 2022 года предприятие заранее заключило договоры по поставке семян будущего урожая подсолнечника на общую сумму 3,5 млрд тенге. На эти деньги крестьянские хозяйства и другие растениеводы сумели приобрести семена, закупить дизтопливо, отремонтировать технику, то есть подготовиться к посевной кампании. Практику фьючерных сделок завод намерен применять на постоянной основе. На 2023 год запланировано закупить семян в объёме 20-25% от общего количества сырья.

В целом же, из 160 тыс. тонн сырья, приобретённого заводом, примерно половина была закуплена у 117 поставщиков ВКО и области Абай, а вторая половина – это импорт сырья из соседних стран.

– В настоящее время сельхозтоваропроизводители, видя выгоды от выращивания подсолнечника, пересматривают свои планы на посевную кампанию будущего года, закладывая большие площади под посев этой культуры. Кроме того, понимая, что постоянно зависеть от поставщиков завод тоже не может, компания в прошлом году взяла крупные земельные участки в Павлодарской области, где сейчас выращивает пшеницу, горчицу, кукурузу и ячмень. Поскольку мы вошли в проект по поливным, орошаемым землям, нам пока выгоднее выращивать эти культуры, тем более что пока завод на отсутствие сырья не жалуется, – пояснил Николай Ушаков.

Широко практикуют фьючерные сделки со своими партнёрами из числа сельхозтоваропроизводителей ВКО и области Абай в АО «Май». А их у завода насчитывается свыше 900 хозяйств. Заблаговременный выкуп семян у поставщиков выгоден не только крестьянам, но и самим переработчикам: они могут на этот объём сырья выстроить экономику своего предприятия на будущий сезон.

Впрочем, ещё в феврале 2021 года на отчётной встрече перед населением аким ВКО Даниал Ахметов предлагал местным предприятиям агропромышленного комплекса полностью прекратить экспорт подсолнечника за рубеж, обеспечивая собственным сырьём региональные маслозаводы. И, надо сказать, многие крестьянские хозяйства и другие поставщики подсолнечника пересмотрели свои планы на продажи урожая. Тем более введённые Министерством сельского хозяйства квоты на вывоз сырья значительно ограничили объёмы экспорта семян подсолнечника. В итоге, семечки теперь везут на завод, где дают твёрдую цену.

– Благодаря тому, что в ВКО и области Абай построили маслоперерабатывающие заводы, мы, сельхозпроизводители, всегда знаем, что подсолнечник у нас купят по твёрдым расценкам, – поделился глава КХ «Зайтенов» Бородулихинского района Ерлан Зайтенов.

По словам Даниала Ахметова, по оценкам экспертов на начало 2021 года, за два года объём переработки подсолнечника в области планировали увеличить почти в два раза – с 650 тыс. тонн до 1,1 млн тонн. При этом урожай прошлого года по республике составил свыше 1 млн тонн подсолнечника. В этом году после значительного прироста посевных площадей этот показатель может вырасти до 1,4-1,6 млн тонн. И даже этого объёма будет пока мало, чтобы загрузить сырьём все маслозаводы ВКО и области Абай.

Но, по большому счёту, этого и не нужно. Сырьё можно приобретать и в других регионах или импортировать из соседних стран. Главное, чтобы регулярность поставок была цикличной и непрерывной.

– Конечно, нам, как переработчикам, выгодно, что на вывоз сырья существует определённая квота. Это помогает запастись сырьём в необходимом объёме. Но всё же квотирование – уже вчерашний день. Любой запрет имеет и другую сторону медали – сдерживание роста экономики, её естественного движения. Думаю, Казахстану пора вводить в практику систему пошлин на экспорт сырья и готовой продукции. Этот инструмент, не ограничивая предпринимателей, одновременно даёт им право выбора: реализовать своё сырьё или товар на внутреннем рынке по низкой цене либо отвезти за рубеж, выплатив в казну серьёзные пошлины, – отметил коммерческий директор маслоэкстракционного завода ТОО Qazaq Astyq Group Александр Буженица.

На экспорт – нерафинированное масло

Как отмечают эксперты в области макроэкономики, за последние пару лет Казахстан неизменно наращивает объёмы экспорта нерафинированного масла. Причём этот продукт всё чаще и в больших объёмах закупают партнёры маслоделов Казахстана из Китая и стран Центральной Азии. Наши региональные маслоделы в этом году освоили рынок Новороссийска на Чёрном море и Латвии на Балтике. Кроме того, ведутся активные переговоры о поставках нерафинированного масла в Индию, а оттуда – в Кению. Но пока вопрос требует проработки чёткой системы логистики продукции, чтобы поставки были постоянными и надёжными.

В целом, по данным Комитета статистики РК, объём производства нерафинированного масла в Казахстане за семь месяцев 2022 года вырос на 70% по сравнению с январем – июлем 2021 года. Соответственно, увеличился и объём экспорта нерафинированного масла за пределы республики на 55%, достигнув суммы 217 млрд тенге. Вполне сравнимо с такими ведущими отраслями, как экспорт нефти и газа.

Кстати, судя по данным статистики, экспорт растёт именно за счёт увеличения поставок нерафинированного масла. И свою лепту в этот процесс вносит и маслоэкстакционный завод Семея, который изначально запускался именно как экспортоориентированное предприятие. Сегодня завод отгрузил за рубеж 98% от всего объёма выпущенной продукции – это нерафинированное масло, шрот, гранулированная лузга и фосфатидный концентрат.

Внутренний рынок Казахстана на сырое, нерафинированное масло, слишком узок. И поставки сырья кондитерам, лакокрасочным заводам и птицефабрикам давно налажены. Поэтому новичкам на внутреннем рынке с нерафинированным маслом и делать особого нечего. Зато на этом продукте можно заработать валюту, пополнив заодно государственный бюджет.

Объёмы заключённых сделок мы уже представили выше. При этом казахстанские переработчики с успехом освоили рынок Китая, Узбекистана, Таджикистана и Афганистана. По данным Национальной ассоциации переработчиков масличных культур, доля этих стран в экспорте масел составляет 90% от общего объёма. При этом за последние полгода Китай и Узбекистан нарастили объёмы закупа масел всех видов в два раза, а Афганистан – в шесть раз.

– Разливать нерафинированное масло по бутылкам, во-первых, не выгодно при больших объёмах производства. Во-вторых, оно не выдержит конкуренции, поскольку хранится всего три месяца, после чего его можно просто вылить или же использовать в качестве олифы. В пищу этот продукт употреблять категорически запрещено, – пояснил Александр Буженица.

При этом компания Qazaq Astyq Group, наращивая темпы производства нерафинированного масла, уже сейчас работает над реализацией второй очереди проекта – открытии цеха рафинации. Для этого необходимо от 10 до 12 млрд тенге на изготовление оборудования и его доставку. При этом заводы-изготовители производят линию от 9 до 14-15 месяцев, а логистика займет не менее трёх месяцев. И это при самом оптимистичном развитии сценария и отсутствии форс-мажора. Прибавьте к этим срокам монтаж и пуско-наладочные работы, и получится, что рафинация масла станет реальной не ранее 2025 года.

Однако маслоэкстракционный завод ещё до запуска цеха рафинации намерен освоить переработку льна, рапса, сафлора, люпина, сои и других масличных культур. Для этого нужно увеличить тепловую энергетическую мощность предприятия. По словам Николая Ушакова, завод за 4 млрд тенге приобрел дополнительный котлоагрегат, который будет работать на угле. Это позволит перерабатывать любую культуру, не заботясь о запасе лузги для собственной котельной.

Екатерина Гуляева

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