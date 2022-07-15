Масло из «солнышек»

В селе Предгорное возводится новый завод, где будут заниматься переработкой масличных культур и производить подсолнечное масло. Какое место по республике занимает наш регион по производству растительного масла?

Ильяс Мухамадиев, Глубоковский район

Производство подсолнечного масла в Казахстане за январь-май 2022 года составило 197,3 тысячи тонн, что на 29,6% больше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, сообщает Бюро национальной статистики.

Действительно, почти 78% объёма производства нерафинированного (102,2 тысячи тонн) и рафинированного (28,7 тыс. тонн) подсолнечного масла произведено в одной лишь Восточно-Казахстанской области.

По данным, за год (с мая 2021 года по май 2022 года) цены на подсолнечное масло выросли на 16,3%, Так, средняя цена подсолнечного масла в Казахстане составила 808 тенге за литр.

При этом наименьшая цена за один литр золотого масла в мае 2022 года была зафиксирована в Семее – 714 тенге и Усть-Каменогорске – 737 тенге за литр.

Самые высокие цены в Атырау – 859 тенге за литр, Алматы – 850 тенге за литр и Актау 841 тенге за литр.

Добавим, чтобы стабилизировать цены и исключить возникновение дефицита этого важного для населения продукта, Министерство сельского хозяйства РК с 18 июня ввело ограничения на вывоз подсолнечного масла из страны, которое будет действовать до 31 августа 2022 года.

Фото из открытых источников