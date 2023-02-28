Масленица идёт, блины да мёд несёт!

В минувшие выходные восточноказахстанцы отметили традиционный народный праздник – Масленицу.

В областном центре массовые гуляния прошли на площадках Дома дружбы –центра общественного согласия и амфитеатра. Жителей и гостей города порадовали тематической концертной программой и, конечно, ароматными блинами. А чтобы весна не задерживалась на пороге и поскорее наступила, провели символический обряд сожжения чучела зимы. Весёлые посиделки организовали также возле Риддера и в других районах области. Но обо всём по порядку…

В Усть-Каменогорске возле амфитеатра с раннего утра под открытым небом развернулись гуляния с угощениями и тематическими постановками. Атмосферу тепла и веселья с конкурсами, песнями и танцами создали артисты Дома дружбы. Праздничное представление показали актёры театра «Дикий КОТс». По традиции в конце провели обряд сожжения чучела Масленицы в знак проводов зимы и скорой встречи весенних деньков.

– Настроение замечательное! – делится впечатлениями Ольга Мирохина. – Солнце такое яркое, людей много! Пришли на празднование всей семьёй показать детям, как гуляют на Масленицу. Блинами угостились. Все довольны!

Не менее задорно проводили зиму в Доме дружбы – центре общественного согласия, подготовив обширную праздничную программу, которая началась в полдень.

Красочные творческие выступления подарили зрителям хореографический ансамбль «Ак толкын» с номерами «Коляда» и «Уршык», ансамбль «Экспрессия» с белорусским танцем «Лявониха» и постановкой «Молдовеняска» и танцевальный коллектив «Непоседы», представив «Казачий танец» и зарисовку «Девичьи споры».

Песенными номерами восхитили гостей украинский вокальный ансамбль «Барвинок», квартет «Мечта» и представитель польского культурного центра Валентина Фрышко. Изюминкой программы стало выступление вокального ансамбля «СМО-Родина» из села Бобровка.

– Приятно, что не забывают, поддерживают традиции, – говорит жительница Усть-Каменогорска Анна Баландина. – Для людей устраивают такие праздники. Очень важно – сохранять культуру своего этноса и передавать её молодёжи. Много молодых ребят было на праздновании, много детей. Всем интересно и весело. И на душе светло и радостно!

Душевные посиделки организовали на одной из баз отдыха недалеко от Риддера. Здесь гостям предложили развлечься народными играми и забавами. Мужчинам выпала возможность продемонстрировать силу и посостязаться в перетягивании каната. В конкурсе на ловкость участники преодолевали дистанцию, прыгая в мешках. Вокруг символа уходящей зимы – чучела Масленицы – водили хороводы.

Настроение и колорит празднику придало стилизованное выступление ансамбля «Злато». Разудалые песни девушек в расписных кафтанах и русских народных костюмах не оставили равнодушным ни одного участника торжества. Для самых маленьких провели танцевальный флэшмоб. Ну и, конечно, не обошлось без аппетитной выпечки и румяных блинов, которыми угощали присутствующих.

Аналогичные гуляния прошли и в других районах области.

Лилия Дроздова