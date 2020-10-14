Маски всё ещё в тренде 

В Восточном Казахстане, как и по всей стране, готовятся дать отпор возможной второй волне коронавирусной инфекции. Усиливается контроль за соблюдением карантинных мер.

Специалисты территориальных управлений Департамента контроля качества и безопасности товаров и услуг в минувшие выходные провели повсеместные рейды по объектам предпринимательства на соблюдение предписанных санитарно-эпидемиологических норм.

Как отметила пресс-секретарь Департамента контроля качества и безопасности товаров и услуг Баглан Тауанова, основная цель мониторинга – это профилактика распространения инфекции, а также проведение разъяснительной работы среди предпринимателей.

– Соблюдение санитарно-эпидемиологических норм помогает избежать заражения коронавирусной инфекцией. Мобильные группы на постоянной основе проводят такие рейды. В их работе принимают активное участие представители правоохранительных органов, отделов предпринимательства, специалисты управления контроля качества и безопасности товаров и услуг, – сказала Баглан Тауанова.

В Усть-Каменогорске рейд прошёл по продовольственным и непродовольственным объектам торговли. У хозяйствующих субъектов проверено наличие всех необходимых средств индивидуальной защиты – масок, перчаток, антисептиков. Не менее важно в ходе мониторинга было отметить соблюдение социального дистанцирования между работниками и клиентами.

Стоит отметить, что практически все продавцы и покупатели соблюдают масочный режим, предприниматели выполняют предписанные санитарные правила, на всех объектах установлены санитайзеры и составлены графики дезинфекций. Однако в некоторых заведениях отсутствуют бесконтактные термометры.

В Семее также в рамках рейда специалисты посетили ряд объектов массового скопления людей и выявили частичное несоблюдение санитарно-эпидемиологических требований. Одним из распространенных нарушений стало отсутствие медицинских масок как у покупателей, так и у самих продавцов городских магазинов.

– В закрытых помещениях люди должны находиться в масках и перчатках. Поскольку по Казахстану ещё выявляются новые случаи заражения КВИ, следует предупредить массовое заражение людей. На объектах предпринимательства в обязательном порядке должны быть антисептики и дезинфекционные коврики, – отметила главный специалист ДККБТУ ВКО города Семея Гульбаршин Байгозина.

В ходе проведенных рейдов мониторинговые группы ещё раз разъяснили населению, владельцам объектов необходимость соблюдения санитарно-эпидемиологических норм.

Дарья Антон