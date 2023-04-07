Маскарад с ветерком

В Риддере прошёл костюмированный горнолыжный фестиваль «Stardust Fest-2023». По сложившейся традиции, это мероприятие закрывает завершившийся зимний туристский сезон.

Мероприятие прошло на одноимённой горнолыжной базе. Фестиваль собрал более 200 участников разного возраста из различных регионов страны. Самому молодому из них было всего 3,5 года.

Организаторами фестиваля выступили горнолыжная база и акимат Риддера при поддержке Туристского информационного центра ВКО.

Как рассказала руководитель отдела внутренней политики городского акимата Наталья Мироненко, ежегодный фестиваль включает в себя развлекательную программу, фуршет на открытом воздухе и конкурсы с самыми захватывающими номинациями. Но самое зрелищное – это массовый костюмированный спуск участников со склонов на горных лыжах и сноубордах за призы.

И в этот раз лыжники и сноубордисты боролись за звание лучшего, а также самый креативный горнолыжный костюм. Призы от партнёров мероприятия разыграли по более десяти номинациям. Среди них – Мистер и Мисс Stardust Fest, самая креативная пара, самый оригинальный спуск и другие.

Много ярких впечатлений подарила развлекательная программа. Для участников организовали красочную фотозону, чтобы они могли сделать снимки на память об этом событии. Они с удовольствием принимали участие в перетягивании каната, весёлых стартах, угощались на свежем воздухе горячим чаем и выпечкой.

Ди-джей создавал музыкальными композициями праздничное настроение. Позабавили всех ростовые куклы. Особенно огромный белый медведь, вызвавший вначале у малышни определённую робость, а затем восторг. Никто не смог остаться равнодушным и при виде маленьких лошадок – пони.

– Проведение таких мероприятий в первую очередь направлено на популяризацию зимнего туризма Восточного Казахстана, пропаганду здорового семейного отдыха, а также поддержку местных предпринимателей, – отметил представитель Туристского информационного центра ВКО Талгат Даулетов.

Финалом поистине красочного мероприятия стало оглашение итогов конкурса по номинациям. По словам представителей жюри, выявлять лучших было нелёгкой задачей, ведь все участники очень хорошо подготовились. Приятным бонусом для победителей стали сертификаты на приобретение спортивного инвентаря и другие ценные подарки. Самым юным участникам вручили мягкие игрушки и сладости.

Каждый из них отметил, что фестиваль получился интересным, весёлым и прошёл в сказочной атмосфере.

Ерик Абитов

Риддер