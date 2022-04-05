Маскарад на лыжах

В Риддере прошёл костюмированный горнолыжный фестиваль.

На горнолыжной базе «Stardust Camp» при поддержке акимата моногорода и спонсоров прошёл ежегодный фестиваль «Stardust Fest». Для участия в стартах зарегистрировались более 200 лыжников из Риддера, Усть-Каменогорска и Павлодара.

Традиционный фестиваль – это массовый костюмированный спуск со склонов на горных лыжах и сноубордах. Он включает развлекательную программу, фуршет на открытом воздухе и конкурсы с самыми разнообразными номинациями. Это мероприятие, по сути, закрывает очередной горнолыжный сезон.

Фестиваль получился интересным, весёлым и проходил в дружественной атмосфере.

В итоге жюри вручило участникам подарочные сертификаты по 16 номинациям. Кроме того, в лототроне было разыграно более 50 подарков от 20 спонсоров. В полдень состоялся массовый спуск участников с горнолыжного склона. За это каждый из них получил ещё и памятную медаль.

Ерик Абитов

Фото Игоря Паньшина

Риддер