«Маска», мы тебя знаем!

Что такое театр? Для одних – слово, для других – жизнь в импровизации, для третьих – магия и чудо. И лишь те, кто ради служения жертвует личным временем, здоровьем, отдыхом, лишь бы спектакли ставили, роли играли, образы создавали и зритель посещал храм Мельпомены, наверняка знают исчерпывающий смысл искусства.

Увидеть этих избранных, исключительных людей можно было в Восточно-Казахстанском театре драмы на торжественной церемонии награждения престижной премией «Маска» областного управления культуры.

Чтобы театр мог развиваться, двигаться дальше, несомненно, нужно расширять представления о его возможностях, средствах и потенциале. Лучшей формы подведения промежуточных итогов невозможно и представить!

Уже более 20 лет премия «Маска» определяет лучших из лучших, открывает восходящих звёзд театра, даёт ориентиры для творческих поисков, вдохновляет на новые свершения. Это незабываемый праздник как для кумиров, так и для поклонников!

В этот раз в конкурсе принимали участие восемь спектаклей: четыре из них – комедии по классическим пьесам, две сказки, психологическая драма и кукольная постановка.

Лауреаты одних номинаций были очевидны, других – неожиданны.

Вручал награды заместитель руководителя Управления культуры Восточно-Казахстанской области Самат Касенов. Он поблагодарил служителей искусства за то, что они духовно обогащают жизнь каждого, фокусируют на идеалы добра и справедливости.

Большинство наград досталось «фаворитам» года – спектаклям «Волки и овцы» А. Островского (режиссёр-постановщик Татьяна Баева), «№13» Р. Куни (режиссёр-постановщик Дос Кубаш) и «Аты жоқ спектакль» Е. Шварца (режиссёр-постановщик Акжол Саканов). В этих постановках отмечены как восхитительные актёрские работы, так и талантливая, кропотливая режиссура.

– Эмоций много! Но больше пожеланий: я хочу, чтобы в нашей стране не было потрясений и бедствий, а награды вручались только за культуру, только за счастье, только за любовь, – поделился лауреат премии «Маска» в номинации «Лучший спектакль для детей», режиссёр-постановщик фантазии «Щелкунчик, орех Кракатук и Принцесса» Сергей Астраханцев.

Яркие открытия ожидали в номинации «Үміт», или «Молодое дарование». Впервые премию «Маска» под вспышки фотокамер получали актеры Райхан Жумаканова, Юлия Забавская и Тимур Тураров.

Выдающиеся заслуги театральных деятелей были удостоены специальных номинаций. Богатейший профессиональный опыт экс-директора театра, обладателя нагрудного знака «Мәдениет қайраткері» Дынмухамеда Уябая отмечен как «Сокровище» – «Қазына». За вклад в развитие искусства премия «Маска» присуждена заведующей литературной частью Казахского театра Шолпан Лакаевой.

Самым интригующим моментом церемонии стало объявление лауреата премии имени Рустема Есдаулетова. Эту высокую награду, учреждённую за безграничную преданность своему делу и огромную самоотдачу, неповторимое мастерство и трудолюбие, вручили актрисе Русского театра Марине Соколовой.

– Для меня эта награда очень значима, – отметила актриса. – Мне приходилось много работать с Рустемом, мы были с ним хорошими товарищами. Он поражал меня своим рвением и необыкновенным талантом.

Всего на торжественной церемонии были вручены 23 премии «Маска». Кроме того, поздравления и награды вручили лауреатам генеральный директор театра Руслан Кайырсынов, профсоюзные деятели области, представители Союза театральных деятелей Казахстана.

Дарья Шавлева

Фото пресс-службы театра