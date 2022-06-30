Машина времени в музее

Сесть на машину времени и окунуться в недалёкое, но такое притягательное прошлое предложили посетителям выставки «Машина времени – эпоха ретро» сотрудники Литературно-мемориального музея Ф. М. Достоевского.

Предметы быта, мода, письма, открытки, значки, стихи, песни и даже танцы – всё говорило о том, что на дворе эпоха сумасшедшего зажигательного твиста и умопомрачительных стиляг!

Полное ощущение, что «Ночь в музее» из мая плавно переехала в июнь – такое открытие выставки, пожалуй, можно наблюдать только в эту волшебную для всех любителей музейного дела ночь.

– Эпоха ретро – огромная, наполненная силой, энергией, нежностью, достоинством и верой, несмотря на все её трудности. Как жили люди того времени, во что одевались, какую музыку слушали, чем увлекались, о литературе и искусстве ХХ века – об этом и многом другом рассказывает выставка «Машина времени – эпоха ретро», – поделилась заведующая сектором экспозиционно-выставочной работы литературно-мемориального музея Фёдора Достоевского Владимира Мирсалимова.

Организаторы выставки сделали всё, чтобы создать атмосферу второй половины ХХ века. Уже на крыльце музея развернулось музыкальное шоу, где юные солисты продюсерского центра Yuna и студенты колледжа им. М. Тулебаева исполнили самые популярные хиты. И стар и млад с удовольствием подпевали и пританцовывали под зажигательные ритмы «Чёрного кота» и «Замечательного соседа», вздыхали под любимейшую пахмутовскую мелодию «Эхо» и тут же заново учились танцевать твист. На помощь Владимире Мирсалимовой пришёл герой из «Кавказской пленницы». Помните, как он проводил уроки танцев?

Особый шарм выставке придали воспитанницы модельной школы UModels, представившие туалеты той незабываемой эпохи.

– На протяжении веков мода имела разные направления, обусловленные национальными особенностями, местными обычаями, культурным уровнем. Например, военное время очень сильно повлияло на женское мировоззрение. Пока мужчины воевали, женщинам приходилось выполнять их обязанности и осваивать новые профессии. Работа на фабриках и заводах, уход за ранеными в госпиталях, рытьё траншей, необходимость выполнять функции пожарных и другой тяжёлый, непосильный труд изменили женский характер. Меняясь внутренне, женщины менялись и внешне. Эту связь, а также своеобразие развития советской моды мы попытались раскрыть в экспозиции выставки. Даже в условиях тотального дефицита люди умели одеваться, прекрасно выглядели, – рассказывает Владимира Мирсалимова.

Ну а главное действие, конечно, ждало посетителей в выставочном зале. Для того чтобы передать дух эпохи, организаторы выставки с большим вниманием к деталям оформили несколько красочных интерактивных фотозон. Например, прямо посреди экспозиции установили телефонную будку, у которой посчитали нужным запечатлеть себя практически все, кто пришёл на открытие выставки. Также был оформлен уголок гостиной, где, удобно устроившись в кресле, можно почитать журнал «Работница», стихи и, конечно же, бессмертные романы Достоевского.

Здесь можно было увидеть всё, чтобы было дорого нашим дедушкам и бабушкам, мамам и папам. Жизнь и быт мужчин и женщин, дети, школу, путешествия, праздники, эстраду, литературу и музыку того времени. А ещё на выставке нашли своё отражение и такие эпохальные события второй половины ХХ века, как покорение космоса.

В экспозиции представлено более 300 экспонатов из фондов музея Достоевского и из частных коллекций. Свои экспонаты на выставку представили Бахытгуль Монкеева, Максим Мирсалимов, Руслан и Роллан Шакабаевы, Николай Мовчан, Иван Лисиенко, Наталья Рыкова и многие другие.

Екатерина Гуляева

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