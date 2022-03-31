Маршрут построен!

Восстановлен автобусный маршрут из Усть-Каменогорска в посёлок Глубокое.

В одном из прошлых номеров «Рудного Алтая» мы сообщали, что жители Глубокого пожаловались на отсутствие автобусных рейсов, связывающих посёлок с областным центром. После того как таксисты взвинтили цены на свои услуги, добираться до Усть-Каменогорска стало очень накладно.

В разрешение острой социальной проблемы включились местные власти и областное управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог.

Как стало известно, маршрут Усть-Каменогорск – Глубокое согласился обслуживать ИП «Каратаев Ю.А.». Но в настоящее время договор с городским автовокзалом ещё не подписан. Тем не менее предприниматель приступил к оказанию улуг.

– Сейчас автобус совершает четыре рейса в день, – сообщил Алексей Каратаев. – Проезд в одну сторону стоит 300 тенге. Пока расписание пробное, возможно, оно изменится, для этого необходимо решение общественности посёлка Глубокого.

Расписание движения автобуса глубочане сейчас обсуждают. Пока утренние рейсы из посёлка совершаются в 6.30 и 9.05. Это не совсем удобно для тех, кто отправляется в город на работу или учёбу к 9 часам утра.

Напомним, стоимость проезда у таксистов-частников составляет 700 тенге с человека.

Бахыт Сарсембаева

Глубоковский район