Маркеры для хорошего настроения

Представители средств массовой информации часто применяют в работе метод мозгового штурма. Однако на этот раз сотрудники медиахолдинга «Шығыс ақпарат» придумывали не как удивить контентом, написать интересную статью в газету или на сайт, а вырабатывали тактику ведения боя в игре «пейнтбол».

Они пишут новости, аналитические статьи, снимают репортажи, публикуют уникальный контент в социальных сетях, следят за новыми трендами. Если кратко, то создают информационную среду, в которой живёт социум. Всё это о специалистах областного медиахолдинга «Шығыс ақпарат».

Зачастую, находясь в эпицентре событий, на передовой информационного фронта, представители средств массовой информации сами остаются за кадром. В нашем материале мы приоткроем завесу и расскажем об одном необычном рабочем дне из жизни журналистов…

ОБЪЕДИНИТЬ И ПОДРУЖИТЬ

У каждой компании свой секрет успеха, который помогает достигать новых высот. Для медиахолдинга высшая ценность – это слаженный, дружный коллектив. Экспертами доказано, если человек искренне предан своему делу, то его работа будет более эффективной и результативной. Безусловно, важную роль здесь играют профессиональные качества, но не последнее место занимает и корпоративный дух.

Как отмечает руководитель одного из подразделений медиахолдинга Елжан Кайрканов, один человек может принять определённое решение только в рамках своего видения. Команда же рассмотрит проблему с разных сторон и поможет решить её в кратчайшие сроки. При этом каждый из участников будет чувствовать принадлежность к компании и значение личного вклада в её успех и процветание.

Однако корпоративный дух не берётся из ниоткуда. Его нужно сформировать, коллектив необходимо объединить и подружить. Для этого в медиахолдинге придумали устраивать мозговые штурмы и мероприятия, которые принято называть тимбилдингом.

Пожалуй, это заморское понятие на слуху у каждого работающего человека. Тимбилдинг переводится с английского как «строительство команды». Обычно это набор активных мероприятий, направленных на сплочение коллектива и формирование навыков решения общих задач. Проще говоря, вооружившись современным арсеналом идей, можно создать команду мечты, которой будет по плечу любая сложная задача. Ведь её главное преимущество – поддержка и взаимовыручка. А ещё это отличный способ проявить скрытые таланты и потенциал.

– В каждом коллективе должен быть сильный корпоративный дух, – отметил Елжан Кайрканов. – Поэтому мы решили проводить тимбилдинги среди молодых специалистов медиахолдинга. Такие мероприятия помогут построить дружеские отношения между коллегами, что в свою очередь положительно скажется на рабочем процессе.

Для раскачки, как говорится на молодёжном сленге, устраивались интеллектуальные баталии в стенах организации. Дальше – больше. Возникла мысль поиграть в пейнтбол…

ВРЕМЯ ПОСТРЕЛЯТЬ

Идею провести тимбилдинг в экстремальном формате и поиграть в пейнтбол поддержали все безоговорочно. Некоторые раньше уже пробовали свои силы в игре. Новички, слушая рассказы бывалых, переглядывались и лишь догадывались, что их ждёт. Однако в предвкушении незабываемого времяпрепровождения были все…

Пейнтбол – командная спортивная игра, участники которой «вооружены» специальными пневматическими ружьями – маркерами, которые стреляют шариками с краской, заключённой в желатиновую оболочку. Когда шарик соприкасается с твёрдой поверхностью, желатиновая оболочка раскалывается, оставляя на месте соприкосновения яркую кляксу, тем самым помечая поражённого. Отсюда и название игры: «paint» – краска, «ball» – шарик.

Игроков поделили на две команды и выдали необходимую амуницию – костюм, пейнтбольную маску, перчатки, маркеры. Для дополнительной защиты на женскую половину команды надели специальные жилеты. Затем организаторы провели инструктаж по технике безопасности и показали, как обращаться с пневматическим ружьём.

Свисток. Игра началась. Задача каждой команды – добраться до базы противника и захватить его флаг. В первом раунде мужская половина ринулась в бой, а женская – прикрывала тыл.

– Можно сказать, что сегодня прошла боевое крещение, – поделилась впечатлениями корреспондент Восточно-Казахстанской областной газеты «Рудный Алтай» Татьяна Кравченко. – Никогда раньше не играла в пейнтбол. Сначала переживала, чтобы не выбыть из игры в числе первых, поэтому первый бой отстреливалась из укрытия. Второй и третий раз «сражалась» наравне с напарниками.

Мы уже упоминали о том, что пейнтбол – командная игра, и один человек здесь ничего сделать не сможет. Поэтому каждая команда вырабатывала свою тактику ведения «боя». У игроков были свои задачи: кто-то прорывался в середину и имитировал атаку, чтобы привлечь внимание противника и дать возможность другим членам команды захватить флаг, кто-то охранял базу, кто-то, расположившись на вышке, выполнял роль снайпера. Игроки, которых настигла «пуля» с краской, покидали поле боя…

ФОНТАН ЭМОЦИЙ

Если сначала на игровой территории были слышны выстрелы, то после игры – восторженные отклики: «Я в тебя попала!», «А ты где укрывался?», «Нам удалось захватить флаг», «В меня попали четыре раза», «Мы вдвоём держали оборону», «У меня заряды не вовремя закончились»…

Все игроки сошлись во мнении – пейнтбол настолько увлекает своей реалистичностью и зрелищностью, что забываешь обо всём. В голове лишь одна мысль – чтобы увернуться от яркого шарика и поиграть как можно дольше.

– Судя по эмоциям игроков, идея поиграть в пейнтбол понравилась всем, – подчеркнул Елжан Кайрканов. – Причём играли не на результат, а наслаждались процессом. Журналистика – творческая сфера, она требует экстремального отдыха, чтобы зарядиться энергией и продолжать радовать читателей и подписчиков интересными материалами и сюжетами.

Как отмечает специалист-модератор Региональной службы коммуникаций Наргиз Еркинбекова, от тимбилдинга в таком формате она получила колоссальный заряд энергии. Она из тех, кто впервые пришёл на пейнтбол, но игра увлекла её с первой минуты.

– До сих пор нахожусь под впечатлением, – сказала Наргиз Еркинбекова. – Во время игры есть возможность выплеснуть все накопившиеся негативные эмоции и приобрести массу позитивных впечатлений от активного отдыха. Мне кажется, если человека тянет к экстриму, хочется адреналина, пейнтбол – это та игра, которая всё это даст.

Ещё долго ребята обсуждали игру. Позже каждый из них обратился к фотографу с просьбой скорее отправить фотографии, ведь всем не терпелось поделиться ими на личных страницах в социальных сетях. Вот и корреспондент газеты «Рудный Алтай» с удовольствием поделилась этой увлекательной историей с читателями…

– На этом останавливаться не собираемся, – резюмировал Елжан Кайрканов. – Уже есть предложения от коллег, которые мы обсудим и примем коллективное решение. Думаю, в скором времени проведение тимбилдинга станет доброй традицией на многих предприятиях в регионе.

Александра Исаева

Фото Темирлана Ильясова