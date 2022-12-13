Марафон зажигает звёзды

В Алтае прошёл первый тур районного конкурса-фестиваля исполнителей «Звёздный дождь».

Красочный конкурс-фестиваль давно стал одним из самых ожидаемых событий в районе. В этом году он отметил своё 30-летие. Напомним, мероприятие направлено на раскрытие творческих способностей детей и подростков и дальнейшее их развитие.

Радует, что с каждым годом конкурс-фестиваль собирает всё больше участников, причём не только из города, но и сельской местности. Неудивительно, ведь для ребят из глубинки это отличная возможность показать своё мастерство и заявить о себе. Не исключено, что в будущем некоторые захотят связать свою профессию с творчеством.

Традиционно конкурс проводится по трём номинациям: вокальный, хореографический и оригинальный жанры.

В этом году на сцене выступали артисты из городов Алтай и Серебрянск, а также посёлков Новая Бухтарма и Октябрьский. На суд компетентного жюри они представили 48 номеров.

– Хоть концерт и длился долго – три часа, но он прошёл на одном дыхании, – поделилась директор Центра культуры Алтая Раиса Карагужина. – С каждым годом конкурс-фестиваль набирает творческие обороты, уровень участников растёт. Сегодня получилось красочное шоу. Ребята – настоящие артисты, уверенно держатся на публике.

В этот день со сцены звучали как всем известные композиции, так и музыкальные новинки. Танцоры и хореографические коллективы исполнили зажигательные танцы. Профессиональное исполнение, яркие костюмы, необыкновенный, оригинальный реквизит – всё это создавало праздничную атмосферу в зрительном зале.

Как отмечают участники, прошедшие во второй тур, расслабляться они не собираются. Сейчас необходимо все силы бросить на подготовку нового репертуара, которым они будут покорять как зрителей, так и жюри.

– Конечно, мы рады, что прошли во второй тур, но это промежуточный этап, – рассказали полуфиналисты. – Нужно придумать такую программу, которая сто процентов приведёт к победе. Задумок у нас много, есть чем удивлять зрителей.

Планируется, что второй тур районного конкурса-фестиваля исполнителей «Звёздный дождь» состоится в феврале, а уже весной, в третьем туре, выберут победителей.

Александра Исаева

Район Алтай