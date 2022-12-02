Малыши из пробирки

Моя подруга в этом году родила двойняшек, при этом они с мужем воспользовались процедурой ЭКО. Интересно, сколько малышей появились на свет таким образом в Казахстане?

Алия Есентаева, Уланский район

Конечно, решение проблемы бесплодия является важной частью реализации права каждого гражданина республики на создание семьи, обретение счастья материнства и отцовства у пациентов, лишённых возможности иметь детей в силу различных причин.

В Послании народу «Казахстан в новой реальности: время действий» Глава государства поручил Правительству запустить с 2021 года увеличение квот на ЭКО в семь раз.

Как сообщает пресс-служба Министерства здравоохранения РК, для реализации поручения Президента была утверждена специальная программа «Аңсаған сәби», также из республиканского бюджета выделено более шести миллиардов тенге.

В рамках этой программы ежегодно выделяется 7 000 квот на проведение вспомогательных репродуктивных процедур ЭКО, в результате применения которых по итогам 2021 года взяты на учёт по беременности 3 249 женщин, в 2 097 семьях родился 2 461 долгожданный ребёнок. Из них 1 288 девочек и 1 172 мальчика, 364 малыша появились на свет от многоплодной беременности.

Добавим, что в Казахстане услуги по проведению ЭКО в системе ОСМС на сегодня предоставляют 19 клиник (из них три государственные и 16 частных медорганизаций).

Фото из открытых источников