Мало знать один язык

Определены победители областного конкурса «Тіл шебері» среди молодых людей в возрасте от 21 до 35 лет, владеющих казахским, английским и русским языками.

Трёхъязычие – один из приоритетов современного образования, который помогает людям расширять свой кругозор и развивать взаимопонимание с окружающими. Перед человеком, владеющим несколькими языками, открываются новые горизонты не только в повседневной жизни, но и в профессиональном плане.

В Восточно-Казахстанской области немало граждан, знающих три и более языков. Ежегодно в регионе областным Управлением по развитию языков проводится конкурс «Тіл шебері», где полиглоты могут продемонстрировать свои знания. В этом году в нём приняли участие 16 победителей отборочных этапов районного и городского уровней.

– Конкурс проводился в соответствии с региональным планом мероприятий по выполнению Государственной программы по реализации языковой политики Республики Казахстан на 2020-2025 годы, – рассказала руководитель Управления по развитию языков ВКО Роза Толемысова. – Цель этого мероприятия заключается в оказании поддержки молодёжи, владеющей казахским, английским, русским языками, повышении статуса государственного языка и укреплении казахстанского духовного единства.

Участникам предстояло пройти три тура: «Сөзтаным», «Ойтаным» и «Елтаным». В одном из них от конкурсантов требовалось объяснить значение устаревших слов казахского языка. Задание действительно сложное и серьёзное, не каждый представитель современной молодёжи может знать, что означает то или иное слово, давно вышедшее из обихода. Тем не менее, не было тех, кто с этой задачей не справился. Жюри было полностью удовлетворено, услышав развёрнутые и верные ответы. К их удивлению, молодые люди оказались настоящими знатоками устаревших слов, обозначающих названия тканей, оружия и животных.

Во втором туре конкурсанты отвечали на вопросы о выдающихся исторических личностях Казахстана и истории становления государства на русском языке, а в третьем – на английском.

Среди участников конкурса – социальный педагог средней школы № 9 города Алтая Абылайхан Алмаханов. Основная его специальность – учитель английского языка.

– Я преподаю английский язык в нескольких классах. Но моя душа лежит к социальной педагогике. Ведь мне всегда хотелось вносить свой вклад в морально-нравственное становление подрастающего поколения. Сейчас стараюсь оказать помощь детям из малообеспеченных, неблагополучных семей, – поделился он.

Абылайхан уроженец Шардаринского района ныне Туркестанской области. Он окончил Университет Шакарима и уже достаточно долгое время проживает на Востоке. По его наблюдениям, речь жителей Восточно-Казахстанской области более чистая и литературная.

– Без сомнений, современная молодёжь очень образована и постоянно стремится к инновациям. Также среди нас есть молодые люди, которые свободно владеют тремя, а то и пятью языками. Это очень радует, – говорит Абылайхан Алмаханов. – Тем не менее, порой мне кажется, что есть и те, кто постепенно отдаляется от национальных обычаев и традиций. Чтобы не допустить этого, считаю, нужно уделять меньше внимания бессмысленным действиям в социальных сетях и больше заниматься изучением полезной информации.

Честь Семея на этом конкурсе защищала молодой учитель Баян Толегенова. Она отлично говорит на трёх языках и преподаёт английский в средней общеобразовательной школе № 3. По её мнению, каждый человек в первую очередь должен знать свой родной язык.

– Ребёнку, который хорошо говорит на родном языке, не составит труда освоить и другие, – считает Баян Толегенова.

Члены жюри отмечают, что конкурс положительно влияет на развитие молодёжи, даёт её представителям новый импульс для дальнейшего роста. И то, что с каждым годом количество желающих принять участие в этом состязании растёт, – яркое тому доказательство.

Так, по результатам конкурса обладателем Гран-при стал Адиль Анарбеков из Уланского района. Первое место заняла Асель Кабылова из Тарбагатайского района. Второе место завоевал Абылайхан Алмаханов из района Алтай, а на третьем месте – Баян Толегенова из Семея.

Дипломы и ценные подарки победителям и призёрам вручила руководитель Управления по развитию языков Восточно-Казахстанской области Роза Толемысова. Напомним, победитель, удостоенный главного приза, будет участвовать в финальном республиканском этапе конкурса «Тіл шебері».

Мейрамтай Имангали

Фото Управления по развитию языков ВКО

По заказу Управления по развитию языков ВКО