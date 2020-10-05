Мальков – море  

Осенью в водоёмы региона выпускают миллионы мальков промысловых рыб.

Таким образом организации-природопользователи области восполняют рыбные ресурсы. Основным поставщиком посадочного материала для них является ТОО «Бухтарминское нерестово-выростное хозяйство».

По информации исполнительного директора предприятия Сымбата Ануарбекова, рыбоводы вырастили в своих прудах порядка четырёх миллионов сеголеток карпа. С сентября начали вылов мальков из прудов, их доставку до водоёмов природопользователей с последующим зарыблением. Эта операция уже проведена на водоёмах Бухтарминской ГЭС (выпущено 300 тысяч мальков), ПК «Рыбаки Зайсана», ТОО «Ұлтарақ». На очереди – выполнение заказа на зарыбление СПК «Байтогас», Усть-Каменогорской и Шульбинской ГЭС.

В общей сложности природопользователи нашей области сделали заказы и заключили договоры с Бухтарминским нерестово-выростным хозяйством на приобретение порядка 2,5 миллиона особей рыбной молоди. Оставшихся мальков рыбоводы планируют использовать для пополнения маточного поголовья и выращивания товарной рыбы. В предстоящие дни намечено зарыбление самого крупного рыбоохранного объекта, где действует круглогодичный запрет на лов рыбы, – залива Торангы.

Рысбек Жантыкеев

Курчумский район