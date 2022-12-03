Маленький, да удаленький

Семилетний мальчик из Аягозского района не только сам выбрался из горящего дома, но и спас младшего брата.

Недавно в семье Куаныша Нукебаева и Айгерим Ахины, проживающих в селе Мамырсу, произошло неординарное событие. Пока они были на работе, дома вспыхнул пожар. Там находились дети – братья Абзал и Зангар. Одному из них шесть лет, а другому – на год больше.

Бушующее пламя начало набирать обороты, и внутри дома стало трудно дышать. Однако Зангар не растерялся – встал на стул, выбил стекло в оконном проёме и помог младшему брату выбраться из охваченного пламенем помещения. Затем сам благополучно вылез через окно на улицу.

– Наш мальчик не растерялся в такой опасной ситуации, – отмечают родители. – Он спас младшего и выбрался из огня сам. Мы считаем, что Зангар совершил настоящий подвиг. Радуется вся наша родня и сельчане. Мы горды за своего сына.

Берикхан Тайжигит

Аягозский район