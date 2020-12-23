Маленькие звёздочки 

Юные вокалисты из Глубоковского района блеснули своими талантами в международном дистанционном фестивале «Ты звезда!».

Валерия Ушакова, Мадина Бектаева и Еркежан Тукужукова, воспитанницы вокального объединения «Музыкальные звёздочки» Дома детского творчества посёлка Глубокое, даже в режиме ограничительных мер продолжают заниматься любимым творчеством.

– Они хоть и юные, но уже достаточно опытные вокалистки, которые являются частыми участниками различных творческих конкурсов, – отмечает их педагог Елена

Полякова.

В дистанционном фестивале-конкурсе «Ты звезда!» девочки исполнили песни «Золотые капельки», «Звёздный дождь», «Три желания». Их таланты и высокое исполнительское мастерство по достоинству оценило международное жюри. «Музыкальные звёздочки» стали лауреатами I степени в номинации «Эстрадный вокал».

Работа их руководителя Елены Поляковой также отмечена грамотой за подготовку юных исполнителей с отточенной техникой, артистизмом и прекрасным репертуаром.

Бахыт Сарсембаева

Глубоковский район