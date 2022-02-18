Рассказать о маленьких тайнах Большого мира, ограничивая кругозор… На первый взгляд может показаться, что эти слова, собранные в одно словосочетание, не имеют смысла. Однако, после посещения выставки художника-архитектора и дизайнера Василия Билькова, у зрителей сложится другое мнение.

Это уже пятая персональная выставка Василия Витальевича, и, как и все предыдущие, она продумана до мелочей. Рисунки, оформленные в стильных серых паспарту с красными визитками, восхищают умением художника уловить мимолётность мгновения жизни.

Пожалуй, отличительной чертой выставки служит то, что в работах акцент сделан не столько на тематике и технике воплощения образов, сколько на способе созерцания мира. Отсутствие лишних деталей, которые могут отвлечь от чего-то важного, и концентрация внимания на образе в целом позволяют постичь маленькие тайны Большого мира.

– В своих работах я сознательно ограничиваю кругозор и изображаю только то, как, например, светит солнце, плывут облака, течёт река, – рассказал Василий Бильков. – Это природные элементы, они идеальные, вневременные, бесконечные в своём многообразии.

У художника есть удивительная способность заметить то, на что другие не обратили бы внимания. Причём он не просто переносит образ на бумагу, но придаёт ему некий философский подтекст, раскрывает суть взаимодействия человека с природой. Например, люди воспринимают дерево целиком. А что можно увидеть, если снизойти до уровня муравья?! Для него кора кажется настоящей горной системой… Работая в стиле минимализма, Василий Бильков создаёт многогранные работы, которые заставляют задуматься. За кажущейся внешней простотой сокрыта тайна. Её и разгадывает зритель, неспешно рассматривая произведения автора…

– В каждой миниатюре – своя тайна: как солнце пробивается сквозь ветви деревьев, как сквозь туман искрится снег, как меняется освещение в морозный день, – отметил художник. – Как природа увядает и вновь возрождается. Это можно описывать бесконечно! Приближение к этим маленьким тайнам пробуждает в человеке желание любоваться природой и получать от этого удовольствие.

Кстати, о визуальном восприятии работ художника. В нашей газете мы уже писали, что он любит удивлять зрителей. Выставка «Маленькие тайны Большого мира» – не исключение. Василий Бильков выбрал весьма необычный для традиционного искусства, но привычный для современного человека формат общения – посредством смартфонов. Однако если у читателя возникла мысль, что рисунки представлены в электронном варианте, то она ошибочная. Всё намного глубже…

– В наше время люди, особенно молодое поколение, «срослись» со смартфонами, – сказал Василий Бильков. – Всё происходящее в мире они воспринимают через экран. Бороться с этим бессмысленно, а вот воспользоваться можно. Я попытался создать работы в форме экрана смартфона, чтобы передать свои мысли через приемлемый для многих формат. Это часть нашей культуры, от которой не отмахнёшься. Можно, конечно, написать большую картину, но там и мыслей-то может меньше оказаться.

Действительно, миниатюры схожи со слайдами в презентации или телевизионным сериалом, в котором главными героями стали… времена года. На одном зимнем слайде чувствуется морозное дыхание, на весеннем – с реки сходит лёд, летний радует ласковыми лучами солнца, а вот и осень нарядилась в разноцветное платье…

Переходя от одной миниатюры к другой, словно листая фотографии в галерее, в голове возникают вопросы: «Как влияют на художественное творчество цифровые технологии? Возможен ли симбиоз традиционного и цифрового искусств? А нужен ли он вообще?».

– Одного художника спросили, почему он рисует пальцем, – начал рассказ Василий Бильков. – На что он ответил, что палец ближе расположен к сердцу… Кисть и карандаш увеличивают это расстояние чуть-чуть, а цифровые технологии – многократно.

Вот, кажется, и ответ. Хотя, думается, каждый имеет право выбирать то, что ближе ему. В этом и многовекторность выставки «Маленькие тайны Большого мира».

– Василий Витальевич – автор, в основе творчества которого не просто восхищение миром, но и мыслительный процесс, – отметила специалист экспозиционно-выставочного сектора Восточно-Казахстанского музея искусств Лариса Мартынова. – Однозначно сказать, о чём выставка Василия Билькова, невозможно, она многовекторная.

Как подчеркнул художник-архитектор, то были лишь маленькие тайны. Часть экспозиции посвящена большой, сакральной тайне – древнейшему женскому божеству тюркских народов, хранительнице семейного очага и народного благосостояния богине Умай. Согласно поверьям, Умай излучает свет, который проникает в сердца, одухотворяя людей и делая их по-настоящему счастливыми.

Образ богини визуализировал не один художник. Однако Умай Василия Билькова кардинально отличается от всех предыдущих. Для творца важно не столько изобразить, сколько раскрыть её значимость в жизни народа. Используя символы: треугольник – символ богини, белый фон, круг – ритуальная чаша, из которой «кормили» богиню, когда хотели пожелать здоровья детям или просили Умай подарить им ребёнка, аркан, без которого нельзя было обойтись предкам, – художник обозначил присутствие Умай в жизни народа, показал её нерушимую связь с тюркским миром. Он приоткрыл завесу великой тайны, сакральности образа богини Умай.

У каждой работы текстовое сопровождение, которое позволяет глубже проникнуться в историю. К примеру: «Детей дарит богиня Умай. Детей любит богиня Умай. Детей лечит богиня Умай. Мы тебе благодарны, Умай» или «Люди знают богиню Умай. Люди верят в богиню Умай. Люди любят богиню Умай. Ты навеки с народом, Умай», или «…Белый цвет наделён бесконечно глубоким смыслом, непознаваемым смыслом, как непознаваема природа божественного, так непознаваема богиня Умай. Невозможность познать божественное сохраняет в этом мире тайну… тайну Умай».

Каждый, вглядевшись в картину, откроет для себя свою тайну. Маленькую тайну Большого мира…

Отметим, что выставка будет работать до конца марта. Посетить её можно по адресу: улица Т. Тохтарова, 56, малый зал Восточно-Казахстанского музея искусств, с соблюдением всех санитарно-эпидемиологических требований.

Татьяна Кравченко

Фото Тлеубека Шаяхмета