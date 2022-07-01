Маленькие путешественники

Подскажите, можно ли отправить ребенка одного, без сопровождающих лиц, в другой город? Имеет ли значение, каким транспортом: самолётом, автобусом или поездом?

Камила Имашева, Зайсанский район

Если вы решили отправить своего ребёнка в другой город самолётом, согласно правилам перевозок пассажиров, багажа и грузов на воздушном транспорте детей можно перевозить как в сопровождении, так и без сопровождения взрослых пассажиров.

По информации сотрудников корпорации «Правительство для граждан», сопровождающему лицу, если это не родитель или законный опекун ребенка, необходимо оформить доверенность, заверенную нотариусом. На внутренних и международных рейсах дети от 6 до 16 лет могут следовать без родителей и быть не доверены кому-либо из пассажиров.

Несопровождаемые дети принимаются авиакомпанией к перевозке только после нотариально оформленного согласия родителей (усыновителей, попечителей) или опекунов, где подтверждается факт отправки ребёнка без сопровождения, а также указываются сроки выезда и государство, которое он намерен посетить. Дети в возрасте до 6 лет перевозятся только в сопровождении совершеннолетнего пассажира.

Если же вы решили отправить ребёнка на поезде, то на железнодорожном транспорте детям до 15 лет запрещается ездить без сопровождения.

Согласно правилам перевозок пассажиров, багажа и грузобагажа железнодорожным транспортом, пассажир, не являющийся родителем или другим законным представителем ребёнка, предъявляет в билетную кассу и при посадке в поезд документ на право сопровождения ребёнка (доверенность, заверенную нотариально).

В пределах РК достаточно доверенности хотя бы от имени одного родителя. Если ребёнок отправляется с одним из родителей, то доверенность от второго родителя не требуется. Дети от 15 лет и старше могут передвигаться на железнодорожном транспорте без сопровождения.

Фото из открытых источников