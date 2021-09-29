Маленькие да удаленькие

Юные боксёры из Глубоковского района завоевали девять медалей на областном турнире.

В Серебрянске завершился областной турнир по боксу среди юношей и девушек, посвящённый памяти Касена Мукановича Кусумбаева, бывшего директора ДЮСШ этого города.

Как сообщили организаторы, спортивное мероприятие состоялось при поддержке Управления ФКиС ВКО, областной федерации бокса, отдела физкультуры, спорта и туризма района Алтай, а также родных и близких Касена Мукановича.

В турнире приняли участие более 80 юных спортсменов из Усть-Каменогорска, Шемонаихи, Серебрянска, районов Алтай, Курчумского, Большенарымского, Катон-Карагайского, Жарминского, Тарбагатайского, Глубоковского, Бородулихинского.

Глубоковскую школу бокса представляли воспитанники Жагора Смагулова – тренера из посёлка Белоусовка и Тлека Таяхметова – из Глубокого.

Областные состязания стали для глубочан настоящим звёздным часом. Юные боксёры завоевали два первых, четыре вторых и три третьих места.

С золотыми медалями вернулись Ксения Бобкина и Максим Максимов, с серебряными – Шамиль Жилкишев, Адил Бекентай, Данил Кривенко, Арсений Стрельцов. Обладателями бронзовых медалей стали Нуржан Наурызбай, Ислам Айтказин, Артём Зинковский.

– В период карантинных ограничений мы с ребятами не прекращали тренироваться, занимались на свежем воздухе, – говорят тренеры. – На турнир ехали скорее не за медалями, а для того, чтобы проверить, какого уровня мы смогли достичь, подкорректировать ошибки, недочёты. Но прошедшие соревнования показали, что наши ребята в отличной форме и у них есть хорошие предпосылки для будущих достижений.

Бахыт Сарсембаева

Фото предоставлено Глубоковской ДЮСШ