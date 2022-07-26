Мальчика нашли живым и невредимым

Полицейские Восточно-Казахстанской области вместе со спасателями и волонтёрами более 16 часов вели поиски трёхлетнего мальчика. Сотрудники нашли его в трёх километрах от места жительства.

Вечером 24 июля в отдел полиции села Таврия Уланского района с заявлением о пропаже сына Адилхана Сейсембай обратился отец несовершеннолетнего Серик Жайылганов. По его словам, ребёнок 2019 года рождения около 19:00 вышел во двор и побежал за старшими братьями. Спустя некоторое время стало ясно, что сын пропал.

Как сообщили в Департаменте полиции ВКО, факт зарегистрирован в Едином реестре досудебных расследований Уланского района. К поискам приступили незамедлительно.

Полицейские, военнослужащие Национальной гвардии, конная полиция, сотрудники акимата Уланского района, спасатели областного департамента по чрезвычайным ситуациям, волонтёры и неравнодушные жители Восточно-Казахстанской области искали пропавшего Адилхана всю ночь. Была развёрнута масштабная поисковая операция: территорию села поделили на 16 секторов, каждый из которых тщательно просматривался. Кроме того, для поиска ребёнка использовали квадрокоптеры и вертолёт. Всего в спасательной операции участвовали 626 человек, 200 из них – жители села.

– Так как отец и старший сын – пастухи, семья встречает и провожает их каждый день, – рассказал один из участников поисков, старший оперуполномоченный отделения розыска Аслан Болатбекұлы. – И в тот вечер мама с сестрой вышли встретить с работы главу семейства, младший сын тоже захотел, только ушёл не в ту сторону, а там дальше села уже горы начинаются. Соседи рассказали, в какую сторону побежал малыш, позвонили в отделение. Мы уже установили местоположение. Поиски были осложнены тем, что ребёнок не разговаривает, к спасателям сам не выходил, только на имя отзывался. Бродил в высокой траве, поэтому с вертолёта его могли и не заметить.

Ребёнка нашли в поле в обед следующего дня. Сейчас Адилхан находится рядом с родителями, его жизни и здоровью ничего не угрожает.

– Ребёнок был найден в 3-4 километрах от места жительства, в поле. На данный момент проводится проверка и установление всех обстоятельств. По результатам проверки будет принято какое-то решение, – сообщила исполняющая обязанности руководителя внутренних и внешних коммуникаций ДП ВКО Татьяна Карпова.

Родители выражают огромную благодарность всем неравнодушным людям за оказанное содействие в поисках.

Потерявшегося малыша нашла поисковая группа, в состав которой входили подполковник полиции начальник отдела розыска управления полиции Усть-Каменогорска Айдархан Дуйсембаев, старший оперуполномоченный Аслан Болатбекұлы, майор полиции старший оперуполномоченный Даурен Аубакиров, оперуполномоченный Асет Кизимидинов.

– Тревога поступила ночью, в 23:50. Подняли личный состав управления города Усть-Каменогорска и личный состав областного департамента полиции. Узнать, где ребёнок ночевал, нам не удастся. Думаем, что он находился в каком-то из оставленных хозяйств, – отметил Айдархан Дуйсембаев. – Случай за это лето не первый, но обычно в течение двух-пяти часов детей находят. Здесь столько людей сразу подключились, потому что ребёнок маленький.

Департамент полиции Восточно-Казахстанской области напоминает родителям о необходимости следить за детьми, не оставлять их на улице без присмотра, тем более в таком юном возрасте.

Как правило, первые два-три часа родители самостоятельно ведут поиск, думают, что ребёнок ушёл к родственникам, играет во дворе. Специалисты советуют незамедлительно обращаться в полицию, не терять драгоценное время, от которого могут зависеть благополучие и жизнь ребёнка.

Алина Горбунова

Фото пресс-службы ДП ВКО