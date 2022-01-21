Магия разноцветных точек

Искусно превращая точки в замысловатые орнаменты, мастерица из Усть-Каменогорска Евгения Отческая превращает обычные предметы в эксклюзивные сувениры.

Талантливый человек талантлив во всём – общеизвестная фраза как нельзя точно характеризует героиню нашего повествования. Она создаёт уникальные сувениры, пишет картины маслом на холсте и витражные на стекле… Но обо всём по порядку.

Рисовать девушка умеет и любит с детства, причём в разных техниках. Она окончила художественную школу, училась на живописца фарфоровых изделий, какое-то время работала художником-оформителем. Да и сейчас профессиональная деятельность в какой-то мере связана с рисованием – Евгения работает мастером по маникюру. Всё свободное время она посвящает творчеству.

– Первую картину нарисовала на фанере в подарок своей тёте на юбилей, – поделилась художница. – В декрете расписывала разделочные доски. Потом на какое-то время забросила. Несколько лет назад подруга переезжала в другую страну, а она очень любит Бухтарму. Решила сделать ей подарок на память – нашла фото в Интернете и по нему написала картину. С этого всё и началось…

Даже искушённый ценитель прекрасного не сможет пройти мимо картин Евгении Отческой. Они наполнены жизнью, энергией, чем и привлекают внимание. Уют зимнего вечера, величественная Белуха, бирюза водной глади, нежное цветение яблони, величественный закат на пляже… Каждая работа завораживает и на какое-то время погружает в мир впечатлений и воспоминаний…

Особое место в творчестве Евгении с недавнего времени занимает точечная роспись.

Историки считают, что раньше всех придумали точечные орнаменты австралийские аборигены – древнейшие образцы нашли именно в Австралии, и этим образцам около 40 тысяч лет.

Точечная роспись – особый вид рисования, пришедший к нам из сакральной живописи австралийских аборигенов, народов Африки и Индонезии. Её история насчитывает десятки тысяч лет.

Суть этой техники в том, что точки соединяются в фигуры и линии, в итоге получается интересная композиция, наподобие бисерного плетения или будто наклеенные по рисунку стразы. Особенностью точечной росписи является значение размера точек, расстояние между ними, цветовые сочетания.

Изначально точечная роспись использовалась в чеканке. Затем превратилась в так называемую капельную технику – в соломинку набирали краску и каплями наносили её на поверхность, тем самым создавая уникальный рисунок. Так получался декор для скульптур, фресок, посуды, музыкальных инструментов, предметов интерьера и одежды.

В наше время точечная роспись, задающая на поверхности сложные многоцветные переливы и переплетения орнамента, пользуется популярностью среди мастеров. Главным материалом для этой техники служат контуры, акриловые краски с повышенной густотой, залитые в тубы с острым носиком (наконечником), позволяющим ставить объёмные точки. Сегодня точечная роспись широко применяется для декорирования самых различных поверхностей, не исключение – сотовые телефоны и даже автомобили…

Героиню повествования с этим видом творчества познакомила Всемирная паутина.

– Однажды в Интернете увидела расписанные в этой технике бокалы, – рассказала Евгения. – Меня заинтересовало, как это делается. Посмотрела в YouTube ролик по точечной росписи и закупила все необходимые материалы для работы. Первым делом украсила кошелёк и ежедневник.

Мастерицу увлёк мир гипнотически манящих и завораживающих точек. Когда во время локдауна закрылись салоны красоты, она посвятила всё свободное время изучению разных техник нанесения точечной росписи.

Открывая личную страницу Евгении в Instagram, остаётся только восхищаться её мастерством, талантом и безграничной фантазией. Судя по восторженным откликам под фотографиями, в нашем регионе немало ценителей изделий ручной работы. Расписные кожаные кошельки, клатчи, монетницы, косметички, картхолдеры (визитницы), салфетницы из фанеры, чайные домики, декоративные тарелки, часы, ключницы, шкатулки, магниты и брелоки, ёлочные игрушки… Перечислять, конечно, можно долго, но лучше, как говорится, один раз увидеть и… влюбиться в магию разноцветных точек.

К слову, о магии. Мастерица поделилась технологией создания точечных шедевров.

– Сначала обезжириваю изделие, – пояснила она, – затем намечаю рисунок. После этого наношу контуры и стразы – в зависимости от нажатия точки получаются разных размеров, что создаёт некий 3Д-эффект. Когда просохнет, покрываю изделие специальным лаком.

Творчество – это всегда терпение и кропотливый труд, поэтому, очевидно, что за парой фраз о технике нанесения точечной росписи на какую-либо поверхность скрывается гораздо больше. Да и сама Евгения Отческая с этим не спорит. К примеру, чтобы превратить обычное портмоне в эксклюзивное, понадобится немало времени и сил. Сначала украшается одна сторона, затем нужно, чтобы она хорошо просохла. Только после этого мастерица приступает ко второй.

Девушка с улыбкой признаётся, что рисовать она может на любых поверхностях: будь то холст, стекло, фанера или… ногти. Ведь главное – сам процесс, во время которого она отдыхает.

– Творчество успокаивает, позволяет отвлечься от повседневных забот, зарядиться позитивом, – резюмировала Евгения. – А если ещё готовишь что-то в подарок – это двойная радость. Я часто дарю друзьям и родственникам свои изделия и картины. Ведь то, что сделано своими руками, несёт в себе душевное тепло и любовь.

На вопрос о планах на будущее она, задумавшись на несколько секунд, сказала, что можно и выставку организовать. К слову, девушка входит в творческое объединение рукодельниц Усть-Каменогорска «Белая сова» и группу творчества «Ассорти». Так что жители и гости областного центра уже успели увидеть её работы вживую. Возможно, когда-нибудь нам посчастливится побывать и на персональной выставке мастерицы.

Татьяна Кравченко

Фото из архива Евгении Отческой