Магия от молодого кутюрье

Шитьём Жаннур Бакыт увлеклась ещё в детстве. Как и многие модельеры, начинала с создания нарядов для кукол. Сейчас она с лёгкостью может сшить любой наряд и учит этому мастерству всех желающих.

Немало детских воспоминаний Жаннур связано с шитьём. С трепетом она рассказывает о том, как вместе с подругой, соседской девочкой Макпал, создавали гардероб своим куклам, тщательно продумывая образ каждого платья, а порой и сами шили игрушки.

– Во время учёбы в подготовительных классах у меня часто ломались бегунки на одежде. Чтобы мама не заметила, приходилось самостоятельно менять сломанный на другой. Из-за постоянных манипуляций с бегунком ломались звенья, и возникала задача посложнее – вшить новую молнию. Так я научилась делать это очень быстро, – поделилась модельер-закройщик. – Первой моей полноценной работой в школьные годы стали брюки, которые я сшила для участия в концерте из маминой юбки. Первым изделием, сшитым после окончания профессионального курса, была юбка.

Сейчас Жаннур способна создать любую модель одежды. Чаще для себя шьёт вечерние платья, брюки и юбки, потому что не всегда в магазине можно найти то, что нужно.

Во многом на выбор жизненного пути героини нашей публикации повлияла семья – старшие сёстры и мама занимаются рукоделием. Ещё одно воспоминание из детства: когда мама приносила домой отрезки красивой ткани, будущий модельер, в лице маленькой дочки, кромсала их и прятала под кроватью. По словам Жаннур, обнаружив это, мама не только не ругалась, но и научила её, как правильно нужно кроить.

Родилась наша собеседница в селе Ахметбулак Тарбагатайского района. Она отмечает, что её малая родина славится талантами, особенно по части рукоделия.

– Моя бабушка по отцовской линии, Енсеген Кырыкбайкызы, изготавливала сырмак из войлока. Как рассказывал папа, настолько она была хороша в этом деле, что другие сельчане делали ей заказы, – рассказала Жаннур Бакыт. – По лоскутным одеялам бабушки можно понять, что лишнего материала у неё не было, всё она пускала в дело. Несколько её изделий я разместила у себя в комнате. Глядя на них, ощущаю невероятную гордость и вдохновение.

Жаннур, без преувеличений, упорно шла к своей мечте стать профессиональным модельером, много училась. Сразу после окончания школы имени Д. Конаева в 2015 году поступила в ВКУ имени С. Аманжолова и освоила специальность «Профессиональное обучение». Получив в 2019 году диплом с отличием, продолжила учёбу уже в магистратуре по той же специальности.

В 2017 году, обучаясь на втором курсе университета, параллельно она прошла годичный курс модельера-закройщика в Усть-Каменогорском колледже сферы обслуживания. На этом девушка не остановилась, продолжила совершенствовать свои знания в этом направлении и посещать различные курсы. Одним из них стал курс Любови Аксёновой «ЛЮБАКС», первой портнихи певицы Аллы Пугачёвой. Также она уже второй год изучает курс компьютерного моделирования одежды.

Сегодня Жаннур Бакыт является преподавателем по предмету «Технология швейных изделий» в Восточно-Казахстанском университете и ведёт швейный кружок в Восточно-Казахстанском гуманитарном колледже имени Абая. Ещё руководит кружком по 3D-моделированию Станции юных техников в Усть-Каменогорске.

– Мы моделируем с ребятами разные объекты. В первый год занятий, чтобы освоить инструменты в компьютерных программах, стараемся охватить конкретные темы. Затем дети создают модели, связанные с их личными интересами. Одни увлекается анимацией, другие – дизайном интерьера либо архитектурой, третьи хотят моделировать персонажей мультфильмов. Учу их создавать виртуальный мир, – говорит собеседница.

В 2019 году усть-каменогорский модельер запустила собственный курс шитья и кройки на государственном языке. Он длится месяц. За это время она учит, как сшить юбку, брюки, платье, рубашку и пиджак. Причём не только женские предметы гардероба, но и мужские. Выпускников курса также ждёт приятный бонус – электронные лекала.

– Моя основная цель – научить как можно больше людей шить. Это ремесло воспитывает в нас терпение, аккуратность, любовь к творчеству. Ещё мы учимся, как говорят, семь раз отмерять и один раз отрезать, принимать решения быстро и правильно. Ведь нельзя забывать, что даже полсантиметра ткани могут полностью изменить вид изделия, – отметила Жаннур Бакыт. – У меня много талантливых учеников. Многие из них сейчас активно развивают свой швейный бизнес, получают доход. Некоторые выиграли государственные гранты на открытие собственного дела. Очень радуют подобные достижения моих студентов.

На обучение к Жаннур приходят люди разного возраста и профессий. Желающих научиться шить одежду своими руками в Усть-Каменогорске много. Однако, по словам автора курсов, пока ещё нет возможности всех обеспечить материальной базой, так как в наличии только пять швейных машин. Она заверила, что этот вопрос сейчас решается.

К слову, в апреле Жаннур Бакыт планирует провести показ вместе со студентами университета, где можно будет увидеть авторские работы ребят.

В свободное время она любит читать книги о бизнесе, маркетинге и психологии, участвовать в тренингах и курсах по этим направлениям. Также модельер придерживается здорового образа жизни и занимается танцами. В конце прошлого года она открыла для себя мир нейрографики. Это графический метод организации мышления или, иначе говоря, контакт со своим внутренним пространством через рисование.

Жаннур Бакыт ставит перед собой высокие цели. Одна из них – сформировать личный бренд, выпускать свою одежду и экосумки. Чтобы претворить эту идею в жизнь, модельер много трудится. Надеемся увидеть результаты её кропотливой работы уже в ближайшее время.

Гульжан Естаева

Фото из личного архива Жаннур Бакыт