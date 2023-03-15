Магия искусства на «Viva Italia»

Более 20 творческих детских коллективов собрал международный фестиваль «Viva Italia», прошедший в Усть-Каменогорске. Школьники из двух регионов представили хореографические, вокальные и театральные зарисовки на суд специально приглашённых деятелей культуры Казахстана и Италии.

В минувшее воскресенье в Доме дружбы – центре общественного согласия с самого утра звучали звонкие детские голоса и ритмичная музыка. За кулисами сцены собрались десятки школьников, чтобы принять участие в масштабном международном разножанровом фестивале «Viva Italia».

Инициаторами проведения творческого конкурса в рамках программы «Рухани жаңғыру» выступили Международный оргкомитет Astana Stars при поддержке Управления культуры и спорта города Астаны.

– Фестиваль творчества детей организовали, в первую очередь, чтобы поддержать юные таланты в реализации их творческого потенциала, – отметили организаторы. – На наш взгляд, такие мероприятия помогают создать благоприятную атмосферу радости и комфорта в детской среде. Кроме того, они укрепляют творческие, культурные и дружественные связи между детьми из разных регионов и дают почву для повышения профессионального мастерства не только выступающим, но и руководителям творческих коллективов.

Более 20 танцевальных, вокальных и театральных студий подготовили свыше 40 номеров, чтобы показать достойный уровень сценического мастерства. Среди участников – воспитанники творческих школ Семея (студия танца «Star A Way», Детский Творческий Центр «TAMASHA», коллектив «Ассорти dance» и другие), Серебрянска (коллектив Amadei) и Усть-Каменогорска (хореографический коллектив «RANDOM», студия «Swan Lake Dance Studio», ансамбль «ЖАЛЫНДА» и другие).

На сцену выходили самые маленькие артисты в возрасте 5-11 лет, делающие свои первые шаги в мире искусства, и опытные участники от 15 лет.

– Мы представляли танцевальные номера «Африка» от коллектива «Best» (возраст детей от шести до десяти лет) и «Энергия будущего» от ансамбля танца «Тандем» (возраст участников 15-18 лет), – комментирует руководитель этих коллективов, хореограф Дарья Богатырёва из Усть-Каменогорска. – В конкурсе приняли участие около 70 наших воспитанников. Малыши очень задорно передали африканский стиль, а ребята постарше – атмосферу молодёжного движения. Также болели за наших друзей, коллектив «Ритм», которым руководит мой коллега Вячеслав Коротков. Они исполнили танец «Сохраните Землю» под один из хитов Майкла Джексона.

Сюжетные, народные, эстрадные, спортивные, современные танцы, хореографические постановки в стиле street dance и контемпорари, вокальные зарисовки и театральные миниатюры удивили не только жюри.

Яркие костюмы и акробатические этюды полностью захватили внимание зала. На смену пластичных танцовщиц в ярких нарядах выходили воинственные самураи и ловкие джигиты. После хрупких балерин в нежных летящих пачках на сцену внезапно врывался жизнерадостный чарльстон. Зал то наполнялся звуками космоса, шумом моря и горных ветров, то сменялся мелодиями фортепиано, саксофона, флейт, скрипок и звонкими, чистыми голосами детей.

К слову, в зрительном зале яблоку негде было упасть. Присутствующие, затаив дыхание, с восхищением наблюдали за магией искусства, вершившейся в свете софитов.

Судейская коллегия по достоинству оценила таланты юных конкурсантов. Жюри, в состав которого вошли заслуженные деятели культуры и искусства, профессиональные педагоги, артисты Казахстана, а также специально приглашённый гость М. Ферентино из города Турин (Италия), вручили победителям и лауреатам кубки, медали, дипломы и грамоты.

– Перед выступлением волновались все: и младшие, и старшие, – рассказала 14-летняя Софья Ситенко. – Были там почти весь день, но время пролетело быстро и незаметно. Я чувствовала, что мы выступили очень хорошо. Когда началось награждение, все волновались и немного нервничали. Когда узнали, что младшие девочки из нашего коллектива получили первое место, мы так за них радовались! И вот, уже кажется всех победителей наградили, надежда таяла… Вдруг, ведущий объявляет нас и произносит: «Гран-при!». Мы выбегаем: у кого слезы счастья, у кого улыбка на лице. Такой восторг!

Своими эмоциями поделилась и руководитель этих творческих коллективов.

– Наши дети выступили превосходно, – отметила Дарья Богатырёва. – Ансамбль «Тандем» благодаря серьёзной подготовке и демонстрации сложных хореографических элементов завоевал Гран-при. В младшей категории коллектив «Best» занял первое место и в смешанной категории ансамбль «Ритм» тоже стал первым. Это прекрасные результаты, учитывая, что нашими соперниками по сцене стали весьма сильные студии области. Дети показали высокий уровень подготовки, чему я, как тренер, очень рада.

Лилия Дроздова

Фото из архива творческого коллектива