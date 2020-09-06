МАГИСТРАЛИ  РАЗВИТИЯ

Ход реализации крупных инфраструктурных проектов и государственных программ развития проверил Премьер-Министр РК Аскар Мамин во время рабочей поездки в Восточно-Казахстанскую область.

Премьер-Министр проинспектировал реализацию проекта по строительству автодороги Усть-Каменогорск – Талдыкорган. Её протяженность на территории Восточного Казахстана составляет 768 километров.

– Автодорога будет введена в эксплуатацию в этом году, – сказал Аскар Мамин.

Параллельно ведётся реконструкция трассы Калбатау – Майкапшагай, где также к концу года будет открыто движение на всех 415 километрах.

– Эти проекты очень значимы для региона в плане развития экономики, приграничного сотрудничества, а также туристического потенциала, – отметил аким Восточно-Казахстанской области Даниал Ахметов. – Автодорога Усть-Каменогорск – Талдыкорган – это важная строительная площадка. Здесь завершается строительство абсолютно новой автомагистрали с применением современных технологий.

Глава Правительства поручил усилить темпы строительных работ по дорогам региона, подчеркнув важность обеспечения качества создаваемой транспортной инфраструктуры.

По информации пресс-службы Премьер-Министра РК, реализация этих проектов создаёт дополнительные возможности для развития транспортной отрасли. Популяризация маршрута «Центр-Юг» в качестве транзитного коридора будет способствовать увеличению интенсивности движения и в перспективе может стать новой точкой роста экономики.

Реконструкция повысит безопасность движения, улучшит экологическую обстановку населённых пунктов и территорий, прилегающих к автодорогам, а также будет стимулировать развитие придорожного сервиса, создавая новые рабочие места.

Кроме того, в ходе поездки Аскар Мамин ознакомился с работой объектов здравоохранения, культуры и спорта, ходом строительства инженерной и жилищной инфраструктуры Усть-Каменогорска и Аягоза. В их числе Аягозская центральная районная больница. Напомним, два года назад здесь открылся первый районный инсультный центр ІІ уровня. Результат налицо – количество летальных исходов уменьшилось.

Помимо этого, на базе больницы создан кардиологический центр, где врачи занимаются лечением пациентов с острой кардиологической патологией из Аягозского, Урджарского и Жарминского районов.

Ещё одним пунктом назначения стал Легкоатлетический манеж Ольги Рыпаковой. В ближайшее время в эксплуатацию введут дополнительный корпус, где спортсмены будут полноценно разминаться и готовиться к соревнованиям. Премьер-Министру презентовали разминочную зону. Здесь расположены восемь дорожек, на которых можно тренироваться в забегах на сто метров даже зимой.

По словам олимпийской чемпионки Ольги Рыпаковой, тренер-консультант из Европы, посетив манеж в Усть-Каменогорске отметил, что аналогов ему практически нет. Кроме того, ожидается, что рядом с этим спортивным объектом появится специальное поле для метаний.

На предприятии ТОО «Ost Fish» главе Правительства продемонстрировали технологический процесс производства икры осетровых пород. К слову, компания планирует выйти на проектную мощность 45 тонн рыбы и до четырёх тонн чёрной пищевой икры ежегодно.

Премьер-Министр посетил и ТОО «Восток-Молоко». По мнению генерального директора предприятия Сейлжана Сайлаубаева, дефицит молока в стране составляет порядка миллиона тонн. Для того чтобы его перекрыть, необходимо построить 500-600 средних ферм.

– Глава Правительства поддержал проект развития в области молочного производства. Увеличение МТФ, создание кооперативов, а также меры господдержки увеличивают поголовье скота. Это позволит сократить дефицит молока и даст возможность нашим предприятиям расширить ассортимент продукции, – считает Даниал Ахметов.

Во время визита на крупнейшее предприятие Казахстана по производству электротехнического оборудования АО «Кэмонт» Аскару Мамину рассказали о том, что компания готова стать крупным экспортером. Однако ей необходима государственная поддержка в заключении офф-тейк контрактов, которые будут гарантировать предприятию рынки сбыта не только в РК, но и в странах ЕАЭС.

Гульжан Естаева

primeminister.kz