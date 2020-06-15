Магический элемент декора

Скатерть и дом украсит, и от беды убережет, гласит народное поверье.

Издревле самобранку считали не только предметом обихода, но и отражением истории, культуры и традиций русского народа. Ей застилали столы и в праздники, и в будничные дни, обязательно использовали в свадебном и поминальном обрядах.

– Скатерти всегда были признаком эстетического вкуса хозяйки, благополучия и достатка семьи, – рассказала этнолог отдела русской этнографии Восточно-Казахстанского областного архитектурно-этнографического и природно-ландшафтного музея-заповедника Ирина Шувалова. – Они придавали любому застолью торжественность и имели обережный смысл.

Среди разновидностей скатертей выделялись белые браные и цветные (пестрядинные). Такое деление было обусловлено их предназначением.

Белой скатертью застилали стол по особым случаям, при этом стелили в несколько слоев. Таким образом демонстрировался достаток и уровень мастерства хозяйки.

Цветные скатерти использовали перед каждым приемом пищи, а затем сразу убирали. В основном их ткали в клетку, украшали вышивкой, тесьмой, оборками.

– При изготовлении и декорировании традиционных тканей использовались натуральные красители, – отметила Ирина Шувалова. – Красные, оранжевые, желтые, коричневые цвета получали от настоя коры ольхи, ивы и березы, зеленый – от травы зеленицы, черный – от настоя железного предмета и отвара ольхи.

Более всего были развиты узорное и браное ткачество, плетение, вязание и вышивка. Узорное применялось при изготовлении самой скатерти, а браное – при изготовлении ее краев. Эта техника позволяла выполнять самые сложные по замыслу узоры. В их орнаменте преобладали геометрические мотивы.

Фонд Восточно-Казахстанского областного архитектурно-этнографического и природно-ландшафтного музея-заповедника насчитывает около 1000 скатертей, выполненных в различных техниках и стилях.

Интересно, что было не принято садиться за стол, не покрытый скатертью, поэтому даже в самых бедных домах ею застилали стол. После трапезы скатерть встряхивали, а крошки собирали и отдавали птицам. Если в доме были гости, то со стола нужно было убрать до их ухода. Считалось, что незамужней девушке не видать жениха, если она не может быстро навести порядок. Есть приметы, связанные и с замужними женщинами.

– Как только молодая жена переступала порог мужниного дома, она тут же стелила на стол принесенную ею скатерть и не убирала несколько дней, – поделилась Ирина Шувалова. – Считалось, что самобранка поможет приобщить ее к чужому роду.

Пожилые люди относились к предмету обихода с почтением. Так, скатерть использовали до полного изнашивания, а затем сжигали. Также верили, что она обладает магическими свойствами и может примирить членов семьи. Для этого стелили белую льняную скатерть изнанкой вверх и собирали всех домочадцев на обед. После ее стирали, чтобы смыть весь негатив.

Со временем столь почтенное отношение к скатерти утратилось. Сейчас она служит декорацией, дополняя интерьер и стиль кухонного пространства.

Татьяна Кравченко