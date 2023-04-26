Магическая сила книг

«Казахстанцы – читающая нация!», – под таким девизом в Восточно-Казахстанской областной библиотеке имени А. С. Пушкина провели салон печатного слова.

Мероприятие приурочили ко Всемирному дню книги и авторского права. Региональным авторам, издательствам и книготорговым организациям представилась уникальная возможность заявить о себе, продемонстрировать новинки своих коллекций, завести полезные деловые знакомства, привлечь внимание к продукции и технологиям.

Свои детские книги со стихами «Хочу на маленький остров» и «Лунная кошка» представила поэтесса из посёлка Новая Бухтарма Наталья Стрельцова. Также о своих книгах рассказал писатель Савелий Мужчиль.

Салон торжественно открыли представители творческой интеллигенции области. В их числе – журналист, публицист, поэт, член Союза писателей и Союза журналистов Казахстана Алибек Кантарбаев; поэт, книгоиздатель, член Союза журналистов Республики Казахстан Геннадий Пуссеп; поэт, председатель Восточно-Казахстанского областного литературного объединения «Звено Алтая» Наталья Матвеева и другие.

– Салон печатного слова с выставками издательской продукции, книготорговой ярмаркой и презентациями книжных новинок писателей-земляков направлен на популяризацию региональной литературы, – отметили сотрудники библиотеки. – Приглашаем читателей знакомиться с новинками печатной индустрии. Давайте вместе возрождать престиж чтения и с гордостью говорить: «Казахстанцы – читающая нация!».

Александра Исаева