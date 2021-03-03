Общество

Мачты и мечты

03.03.2021
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В селе Алгабас появилась новая высотная мачта, извещающая о том, что скоро местные жители получат долгожданный доступ к мобильной связи и интернету. В эти дни ведётся закрепление сооружения, идут пуско-наладочные работы. 

Побывав на объекте, удалось поговорить с мастером подрядной организации – ТОО «Найман» Жалгасом Картаевым. Он сообщил, что высота мачты составляет 25 метров. Рабочие заняты закреплением третьей жёсткой распорки мачты. Для надёжной устойчивости к местным ветрам она будет усилена еще и тросовыми растяжками, а также огорожена. Рядом с антенно-мачтовым сооружением находится небольшой вагончик, предназначенный для электрооборудования объекта. 

– Температура внутри помещения, согласно техническим нормам, должна составлять не менее +5 градусов, – говорит Жалгас Картаев. – После полного закрепления мачты в её верхней части установим спутниковые антенны-тарелки, локаторы и молниеотводы. С запуском всего названного оборудования в селе заработает мобильная связь, откроется доступ к широкополосному интернету. К работам приступили примерно месяц назад. Местные жители встретили нас доброжелательно, стараются оказать посильную 
помощь. 

Хранящие молчание мобильники алгабасцев «оживут» со дня на день, все ждут этого события с нетерпением. Как сообщил директор местной школы Марат Екибасов, в селе насчитывается порядка 25 студентов колледжей и вузов. Они испытали серьёзные проблемы после перехода на онлайн-обучение, ведь в селе не было интернета. Единственная точка, где существует доступ к нему, – школа.  

– Скорость интернета невысокая, – говорит Марат Екибасов. – Подключение к нему одновременно даже нескольких компьютеров уже приносит сбой связи. Очень ждём, когда появится доступ к скоростному интернету. 

В ряде сёл района, вошедших в 2020 году в программу «250+», антенно-мачтовые сооружения были установлены и запущены, появилась мобильная связь. В ходе подготовки этого материала удалось связаться и поговорить с несколькими сельскими акиматами района на предмет запуска мобильной связи и интернета. Так, аким Калжырского сельского округа Куат Кизатов сообщил, что в конце минувшего года заработала связь «Теле2» и «Алтел». Интернет в домах ещё не появился, операторы связи обещают приехать и настроить аппаратуру для доступа  к нему. 

По информации главы Балыкшинского сельского округа Ержана Тлеубаева, в Аксуате установлено и запущено антенно-мачтовое сооружение. Работает связь «Билайн», доступен интернет. Подключение к нему компьютеров в частных домах возможно. Это сделали уже несколько семей. Радиус охвата связью составляет 5–10 километров. Уходящие на промысел рыбаки теперь могут на этом расстоянии связаться с домом. Мобильные телефоны заработали ещё в одном рыбацком селе – Жолнускау. Там доступна связь «Теле2». В третьем селе округа – Аманате установить её планируется в текущем году. 

В других сельских округах, чьи сёла вошли в программу «250+», ситуация со связью, примерно, такая же. Где-то необходима дополнительная настройка и наладка уже запущенного оборудования, что операторы сотовой связи и обещают сделать. Появившиеся в сёлах мачты с тарелками и другим оборудованием – это мечта сельчан. Событие это знаковое, обозначающее новый этап жизни села, приход в него цивилизации, подьём качества жизни сельского населения. 

Рысбек Жантыкеев 

Курчумский район 

03.03.2021
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