Лыжня зовёт!

В Усть-Каменогорске состоялись лыжные гонки среди студентов вузов и колледжей Восточного Казахстана.

Областные соревнования проводились с целью популяризации лыжного спорта среди молодого поколения, повышения спортивного мастерства и выявления сильнейших спортсменов.

Участвовали в лыжных гонках 100 студентов из ВКТУ имени Д. Серикбаева, ВКУ имени С. Аманжолова, Усть-Каменогорского высшего медицинского колледжа, ВКГК имени Абая, Восточного техническо-гуманитарного колледжа и Усть-Каменогорского многопрофильного технологического колледжа.

Среди девушек первое место заняла Лариса Переверзева. Серебро завоевала Валентина Дедюхина, а Евгения Завялова стала третьей.

Равиль Такенов занял первое место среди юношей. На второй ступени пьедестала – Едил Садыбаев. Тройку лидеров замкнул Мансур Айгырбаев.

Гульжан Естаева

Фото из открытых источников