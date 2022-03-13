Спорт

Лыжня зовёт!

13.03.2022
914

В Усть-Каменогорске состоялись лыжные гонки среди студентов вузов и колледжей Восточного Казахстана.

Областные соревнования проводились с целью популяризации лыжного спорта среди молодого поколения, повышения спортивного мастерства и выявления сильнейших спортсменов.

Участвовали в лыжных гонках 100 студентов из ВКТУ имени Д. Серикбаева, ВКУ имени С. Аманжолова, Усть-Каменогорского высшего медицинского колледжа, ВКГК имени Абая, Восточного техническо-гуманитарного колледжа и Усть-Каменогорского многопрофильного технологического колледжа.

Среди девушек первое место заняла Лариса Переверзева. Серебро завоевала Валентина Дедюхина, а Евгения Завялова стала третьей.

Равиль Такенов занял первое место среди юношей. На второй ступени пьедестала – Едил Садыбаев. Тройку лидеров замкнул Мансур Айгырбаев.

Гульжан Естаева

Фото из открытых источников

13.03.2022
914

Еще новости

Бронзовый подарок от паралимпийца

10.03.2022

Шайбу!

07.03.2022

Звезда спортивного Олимпа

05.03.2022

Определили сильнейших

04.03.2022
Back to top button